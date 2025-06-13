Армия Израиля пояснила, почему нанесла удары по Ирану

Армия Израиля в пятницу заявила, что полученные разведданные свидетельствуют о приближении Ирана к критической точке в своей ядерной программе, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Разведывательная информация, собранная за последние месяцы, даёт основания утверждать, что иранский режим приближается к точке невозврата", — говорится в заявлении армии.

"Стремление иранского режима произвести тысячи килограммов обогащённого урана, а также децентрализованные и укреплённые комплексы по обогащению урана в подземных объектах позволяют режиму обогащать уран до военного уровня, что создаёт возможность быстро создать ядерное оружие", — отмечается в сообщении.

В ночь на пятницу Израиль нанёс удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране.

По словам пресс-секретаря армии Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, в ударах участвовали 200 реактивных истребителей, которые атаковали около 100 целей по всей территории Ирана. Удары, по его словам, продолжаются.

"Были нанесены удары по более чем 100 целям по всей стране", — сообщил Дефрин, добавив, что было сброшено "более 330 различных боеприпасов".

Он подчеркнул, что израильские удары являются частью "точной и синхронизированной операции", и пилоты продолжают атаки по военным и связанным с ядерной программой объектам в различных районах Ирана.

Израильские самолёты также атаковали и вывели из строя системы ПВО Ирана, сообщил Дефрин.

Он отметил три типа угроз, исходящих от Ирана.

"Во-первых, Иран спешит заполучить атомную бомбу. Впервые, основываясь на разведданных, мы раскрыли, что режим разработал секретную программу", — заявил он.

В рамках этой программы высокопоставленные иранские ядерные учёные тайно проводили эксперименты по созданию всех необходимых компонентов для ядерного оружия. "Это неопровержимое доказательство того, что иранский режим работает над получением ядерного оружия в ближайшем будущем", — отметил он.

Вторая угроза — производство тысяч баллистических ракет с планами удвоить или утроить их количество.

"Третья составляющая: иранский режим продолжает вооружать, финансировать и руководить подконтрольными ему группировками по всему Ближнему Востоку против государства Израиль, — добавил Дефрин. - Цель нашей операции — устранить эти угрозы".

В другом заявлении армия сообщила, что собрала доказательства существования у иранского режима конкретного плана по уничтожению государства Израиль, названного "планом уничтожения Израиля".

"У Израиля не было другого выбора. Армия Израиля обязана действовать для защиты граждан Израиля и будет продолжать это делать", — подчёркивается в заявлении.

Иранское государственное телевидение сообщает, что в результате израильских ударов погибли начальник штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами, советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также ядерный учёный Мохаммад Мехди Техранчи.

Иранское агентство "Тансим" сообщает о шести погибших иранских ядерных учёных.

Также сообщается о взрывах в столице Ирана Тегеране и пожаре в штабе Корпуса стражей исламской революции.

Телевидение передало о взрывах в Натанзе, в 225 километрах к югу от Тегерана, где расположен объект по обогащению урана.

Кроме того, сообщается, что израильские воздушные удары в пятницу были направлены на три военных объекта на северо-западе Ирана.

"Сионистский режим атаковал три военных объекта в провинции Восточный Азербайджан", — сообщил телеканал со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Министерство нефти Ирана заявило, что атаки не затронули основные нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища, и их работа по всей стране продолжается без перебоев.

"Нефтеперерабатывающие заводы и хранилища нефти страны не пострадали, и в настоящее время их работа и поставки топлива по всей стране продолжаются в обычном режиме", — говорится в заявлении министерства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию для устранения угрозы со стороны Ирана для выживания Израиля".

Министр обороны Израиля Израэль Кац назвал удары превентивными и предупредил, что в ответ на израильские атаки по Израилю могут быть нанесены удары с применением ракет и дронов, в связи с чем по всей стране объявлено чрезвычайное положение.

Израиль, Иран, Ирак и Иордания закрыли своё воздушное пространство для гражданской авиации.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в израильских ударах по Ирану и предупредил Иран не направлять ответные действия против интересов или персонала США.

Армия Израиля в пятницу заявила, что Иран в последние часы выпустил по территории Израиля около 100 беспилотников, и предпринимаются усилия по их перехвату.

"Иран выпустил около 100 беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля, и мы пытаемся их перехватить", — сообщил журналистам пресс-секретарь армии, бригадный генерал Эфи Дефрин.

Он добавил, что в израильских воздушных ударах по Ирану были задействованы 200 реактивных истребителей, которые атаковали около 100 целей по всей территории Ирана. По его словам, удары продолжаются.