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Российские войска вошли в Днепропетровскую область Украины - New York Times 2 813

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Российские войска вошли в Днепропетровскую область Украины - New York Times

«Небольшие отряды российских солдат начали переправу в соседний Днепропетровский регион в минувшие выходные, по словам трех украинских офицеров, воюющих в этом районе», - говорится в статье New York Times.

Офицер с позывным «Барбаросса» из 72-й бригады ВСУ, воюющей на этом направлении, сказал, что Россия накопила «много сил» в этом районе. Он ожидает, что россияне будут продвигаться вглубь Днепропетровской области. Пока же они продвинулись вдоль нескольких лесополос.

Другой офицер по имени Виктор считает, что российские войска попытаются захватить Новопавловку, которая расположена на стратегически выгодной возвышенности, а затем будут продвигаться на север к Межовой.

Это позволит России создать буферную зону глубиной примерно десять километров для защиты флангов своей группировки в Донецкой области, что подготовит почву для нового наступления на Покровск.

Продвижение в сторону Днепра также подчеркивает динамику наступления России.

«В прошлом месяце Россия захватила более 200 квадратных миль территории в Украине, что более чем вдвое превышает ее достижения в апреле и является вторым по величине месячным продвижением с первого года войны - по данным Black Bird Group», - говорится в статье.

Напомним, Украина до сих пор захода РФ на Днепропетровщину не подтверждала.

Плацдарм россиян в Днепропетровской области отображен на картах «Института изучения войны»:

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ДОПОЛНЕНО: ВСУ по-прежнему отрицают заход армии РФ в Днепропетровскую область, о котором сообщил американский Институт изучения войны и украинские военные в статье NYT.

Об этом сказали представители группировки "Хортица" Трегубов и Задубинный.

"Проникновение врага на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Мы опровергаем эту информацию. Возможно, они (ISW) анализируют какие-то российские источники, возможно, какие-то еще. По нашим данным, не зафиксировано, что они проникли на Днепропетровщину", — сказал Задубинный.

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#война в украине
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(2)
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Днепропетровск Россия трогать не будет- там крупнейшая в Европе минора,а это святое,ведь теперь в России есть звание главный военный раввин РФ в лице господина Гуревича после того как в России приземлились русскоязычные бойцы ЦАХАЛА в количестве 40 тыс.человек.Никто Днепропетровск не отдаст,вернее не возьмёт )))😎

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Днепропетровск , Днепропетровской области

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