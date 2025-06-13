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Трансляция программ «Радио Свобода» приостановлена 0 418

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
Deutsche Welle
Трансляция программ «Радио Свобода» приостановлена
ФОТО: twitter

Агентство США по глобальным медиа не продлило контракт со спутниковым сервисом, который транслирует радиопрограммы "Радио Свобода", пишет DW.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), отвечающее за финансирование американских иновещательных СМИ, не продлило контракт со спутниковым сервисом, транслировавшим радиопрограммы русской службы "Радио Свобода". В результате круглосуточное вещание "Свободы" на спутнике Eutelsat Hotbird 13G было прекращено, сообщила медиакорпорация в четверг, 12 июня.

Программы и выпуски новостей "Радио Свобода" по-прежнему круглосуточно доступны на сайте Svoboda.org, а также на YouTube-канале "Радио Свобода Live".

Между тем в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания по делу о финансировании "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). Медиакорпорация добивается от USAGM перечисления примерно 62 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.

В конце мая суд уже обязал USAGM перечислить "Радио Свобода" финансирование, предусмотренное на май. Это уже третье удовлетворенное ходатайство в рамках иска против USAGM.

Сокращение финансирования "Радио Свобода" из США

РСЕ/РС - международная медиакорпорация со штаб-квартирой в Праге, она начала вещание в 1953 году. Ее программы транслируются на 27 языках в 23 странах. Работа корпорации ранее финансировалась из средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа. В 2024 году бюджет РСЕ/РС составил 142 млн долларов.

15 марта 2025 года USAGM отозвало финансирование РСЕ/РС, хотя выделение этих средств ранее одобрил Конгресс США. Уже к концу того же месяца агентство отменило свое решение. Тем не менее, по словам адвокатов РСЕ/РС, были уволены 122 сотрудника и расторгнуты почти все контракты с внештатными авторами.

При этом "Радио Свобода" не прекратило работу, будучи независимой от властей организацией. 30 апреля федеральный судья США Ройс Ламберт выдал распоряжение о временной обеспечительной мере, согласно которому администрация Дональда Трампа обязана выделить РСЕ/РС 12 млн долларов из средств, ранее одобренных Конгрессом. До октября 2025 года "Радио Свобода" должно получить от администрации США еще 77 млн долларов утвержденного финансирования.

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