Трансляция программ «Радио Свобода» приостановлена

Агентство США по глобальным медиа не продлило контракт со спутниковым сервисом, который транслирует радиопрограммы "Радио Свобода", пишет DW .

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), отвечающее за финансирование американских иновещательных СМИ, не продлило контракт со спутниковым сервисом, транслировавшим радиопрограммы русской службы "Радио Свобода". В результате круглосуточное вещание "Свободы" на спутнике Eutelsat Hotbird 13G было прекращено, сообщила медиакорпорация в четверг, 12 июня.

Программы и выпуски новостей "Радио Свобода" по-прежнему круглосуточно доступны на сайте Svoboda.org, а также на YouTube-канале "Радио Свобода Live".

Между тем в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания по делу о финансировании "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). Медиакорпорация добивается от USAGM перечисления примерно 62 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.

В конце мая суд уже обязал USAGM перечислить "Радио Свобода" финансирование, предусмотренное на май. Это уже третье удовлетворенное ходатайство в рамках иска против USAGM.

Сокращение финансирования "Радио Свобода" из США

РСЕ/РС - международная медиакорпорация со штаб-квартирой в Праге, она начала вещание в 1953 году. Ее программы транслируются на 27 языках в 23 странах. Работа корпорации ранее финансировалась из средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа. В 2024 году бюджет РСЕ/РС составил 142 млн долларов.

15 марта 2025 года USAGM отозвало финансирование РСЕ/РС, хотя выделение этих средств ранее одобрил Конгресс США. Уже к концу того же месяца агентство отменило свое решение. Тем не менее, по словам адвокатов РСЕ/РС, были уволены 122 сотрудника и расторгнуты почти все контракты с внештатными авторами.

При этом "Радио Свобода" не прекратило работу, будучи независимой от властей организацией. 30 апреля федеральный судья США Ройс Ламберт выдал распоряжение о временной обеспечительной мере, согласно которому администрация Дональда Трампа обязана выделить РСЕ/РС 12 млн долларов из средств, ранее одобренных Конгрессом. До октября 2025 года "Радио Свобода" должно получить от администрации США еще 77 млн долларов утвержденного финансирования.