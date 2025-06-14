Иран: Удар Израиля лишил смысла переговоры с США об атоме

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о "бессмысленности" дальнейших переговоров с США об иранской ядерной программе. По словам чиновника, окончательного решения о прекращении консультаций пока нет.

Власти Ирана не видят смысла в дальнейших переговорах с США о своей ядерной программе после ударов Израиля. С таким заявлением в субботу, 14 июня, выступил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Его цитирует иранское агентство Mehr.

МИД Ирана: Диалог становится бессмысленным "Другая сторона (США) повела себя таким образом, что диалог становится бессмысленным. Нельзя говорить о переговорах и в то же время позволять сионистскому режиму (Израилю) атаковать территорию Ирана", - сказал Багаи. Он выразил уверенность, что Израиль атаковал Иран с разрешения Вашингтона.

Сами власти США не скрывали, что заранее знали об ударе. "Мы все знали, и я пытался спасти Иран от унижения и смерти", - заявил Дональд Трамп 13 июня агентству Reuters. "Мы дали им шанс, но они им не воспользовались", - отметил Трамп об Иране американскому телеканалу ABC.

Шестой раунд переговоров о ядерной программе Ирана между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться 15 июня в Маскате. Представитель МИД Багаи не стал прямо заявлять, что они отменяются. "Пока не ясно, какое решение мы примем по этому поводу в воскресенье", - сказал он.