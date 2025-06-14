Конфликт изменит Ближний Восток - эксперт

По его словам, в ближайшие дни под угрозой могут оказаться израильские и американские интересы в Европе.

Иран понес огромные военные потери во время израильских ударов и имеет ограниченные возможности для нанесения ответного удара, считает независимый эксперт по безопасности Клод Монике. Он служил во французских спецслужбах и написал несколько книг о регионе. В интервью Euronews он заявил, что Израиль совершил акт войны против Ирана.

"Я не назову операцию, в которой задействованы более 200 самолетов, ракеты, 300 ударов, 100 пораженных объектов и по меньшей мере дюжина или пятнадцать иранских лидеров, ограниченной операцией. Это акт войны, которого ждали 25 лет. В течение 25 лет израильтяне говорили, что не потерпят, чтобы у Ирана была атомная бомба. Иран неоднократно предупреждали".

Иран потерпел огромную военную неудачу По словам Монике, у Ирана сейчас есть четыре варианта ответа, первый из которых - отправка беспилотников в сторону Израиля - уже начался.

"Они уже начали пытаться использовать беспилотники для нанесения прямых ударов по Израилю. Вторая возможность - совместная операция с прокси, такими как йеменские хуситы", - сказал он.

Третья возможность, по словам Монике, которую они "так или иначе" задействуют в долгосрочной или среднесрочной перспективе, - это "использование терроризма".

"Иран - террористическое государство, которое за последние 40 лет неоднократно совершало нападения, в том числе на Европу и Францию", - сказал он.

"И последней возможностью, если произойдет эскалация, будет блокирование Ормузского пролива, что станет катастрофой для Европы".

Он добавил, что вероятность полномасштабной войны в регионе не исключена, но добавил, что Иран имеет ограниченные возможности для этого.

"Масштабы их ответных действий определят, что произойдет дальше, и мы можем фактически свалиться в полномасштабную войну. Я не думаю, что иранцы способны вести тотальную войну против Израиля, который обладает господством в воздухе в регионе. Мы видели, что система военной безопасности Ирана полностью дезорганизована".

Конфликт изменит Ближний Восток

По словам Монике, Израиль систематически ослаблял иранских прокси в регионе, ведя войну против "Хезболлах" и ХАМАС в течение последних нескольких лет, а теперь нанес удар, который изменит баланс сил.

"Иран сегодня потерпел, что бы там ни говорили, очень, очень тяжелое военное поражение, и это еще не конец. Однако за "Хезболлах", за ХАМАС, за хуситами в Йемене кого мы находим? Мы находим иранцев. Так что происходящее, если израильтяне зайдут достаточно далеко, может изменить всю геополитическую карту на Ближнем Востоке".

Эксперт добавил, что это также может дать шанс иранскому населению восстать против своего руководства.

Израильские интересы в Европе могут оказаться под угрозой нападения Клод Монике считает, что конфликт ставит Европу под угрозу безопасности.

"Они вполне могут попросить ячейку "Хезболлах" или иранскую ячейку, подобную той, что была ликвидирована в Лондоне несколько недель назад, нанести удар где-нибудь в Европе. Это важная возможность, и она означает, что еврейские общины, израильские дипломатические и торговые интересы, израильские суда, израильские самолеты, а также, вероятно, американские интересы, теперь находятся в Европе в положении риска и могут быть поражены".

Монике заявил, что Европейский союз потерял влияние в регионе и не имеет права голоса в дипломатии по поводу будущего Ближнего Востока.

"Все видят, что европеец, как говорят в футболе, сидит на скамейке. Переговоры велись между американцами и иранцами, европейцы были исключены. Европейцы были практически исключены из всех крупных дипломатических маневров вокруг войны в Газе или войны в Ливане".

Главная причина потери влияния, по мнению Монике, кроется в сокращении военной мощи Европы.