New York Times: ядерная программа Ирана осталась практически нетронутой

В материале, опубликованном в газете New York Times, сообщается о том, что несмотря на впечатляющий первый удар и серьезный ущерб наземному ядерному объекту в Натанзе, а также ликвидацию ведущих ядерных ученых, ядерная программа Ирана до сих пор осталась практически нетронутой.

Израиль, по имеющимся данным, пока не поразил крупное хранилище обогащенного урана Ирана возле Исфахана.

Хотя в New York Times подтвердили, что "Израиль нанес серьезный ущерб одному из ключевых ядерных объектов Ирана и устранил ряд высокопоставленных лиц", также было уточнено, что "на рассвете стало ясно, что значительная часть ядерной программы Ирана осталась в

Отмечается, что Израиль уничтожил наземный объект по производству ядерного топлива и несколько центров электроснабжения в крупном центре по обогащению урана в Натанзе. Однако, возможно, в рамках определенной стратегии удары на первом этапе не затронули крупнейшее хранилище ядерного топлива Ирана.

Речь идет об огромном хранилище за пределами Исфахана, которое, по данным западных разведслужб, считается одним из крупнейших секретных исследовательских центров в Иране. После публикации сообщения представитель Иранской организации по атомной энергии подтвердил, что действительно "нанесен ограниченный ущерб ядерному объекту в Фордо".