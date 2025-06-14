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Пентагон разработал планы силового захвата Гренландии и Панамы: скандал в Конгрессе 0 449

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Пентагон разработал планы силового захвата Гренландии и Панамы: скандал в Конгрессе
ФОТО: pixabay

Пентагон признал разработку сценариев силовых операций, а скандал с утечкой информации грозит отставкой главы оборонного ведомства. Признание министра обороны США вызвало скандал в Конгрессе

Министр обороны США Пит Хегсет признал, что в Пентагоне существуют планы на случай вооружённого вмешательства в Гренландии и Панаме. Его заявление прозвучало в ходе напряжённых слушаний в Конгрессе, вызвав волну критики и бурные дискуссии.

Independent cообщает, что во время заседания в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей, отвечая на вопрос конгрессмена Адама Смита о возможных военных планах в отношении этих стран, Хегсет заявил: «Наша задача — иметь планы на любой случай».

Хотя подобные стратегические сценарии являются обычной практикой для Минобороны США, отказ Хегсета прямо ответить на вопрос вызвал резкую реакцию даже у республиканцев. Конгрессмен Майк Тёрнер сказал: «Надеюсь, вы не утверждаете, что в Пентагоне действительно есть планы по вторжению в Гренландию».

Хегсет попытался сгладить ситуацию, заверив, что США работают с Гренландией над обеспечением её безопасности. Напомним, ранее экс-президент Дональд Трамп открыто выражал желание «получить контроль над Гренландией», но власти острова заявили, что «Гренландия не продаётся».

Скандал с утечкой секретных данных через Signal

Другой острый вопрос — использование Хегсетом мессенджера Signal для обсуждения военных операций, в том числе ударов по мятежникам-хуситам в Йемене. Хегсету напомнили, что переписка включала детали атак и виды боеприпасов, и он мог передать секретные сведения — причём, по словам свидетелей, в том числе своим родственникам.

Хегсет отказался подтвердить, классифицировалась ли информация как секретная, что только усилило подозрения. Конгрессмен Сет Моултон, ветеран корпуса морской пехоты, резко отреагировал: «Вы можете прямо ответить, была ли информация секретной или нет?».

Права женщин и трансгендеров в армии

Хегсет также оказался в центре дебатов о допустимости службы женщин и трансгендерных людей в армии. Он заявил, что выступает против «политкорректности» и программы разнообразия в вооружённых силах, подчёркивая: «Нам нужны не символы, а способные бойцы».

Конгрессвумен Крисси Хулахан потребовала объяснений, действительно ли Хегсет считает, что женщины не могут выполнять боевые задачи. Министр уклончиво ответил: «Это зависит от контекста. Женщины иначе носят снаряжение, иначе поднимают боеприпасы…»

При этом он подчеркнул, что при администрации Трампа количество женщин в армии выросло, и стандарты для всех должны быть одинаково высокими.

Cообщается, что в ближайшее время ожидается публикация доклада генерального инспектора Пентагона, который может пролить свет на действия министра и стать основанием для дальнейших решений.

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#панама #гренландия #минобороны #конгресс сша
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