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Путин опять созвонился с Трампом: фокус беседы сместился с Украины на Израиль (ДОПОЛНЕНО) 1 611

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Путин опять созвонился с Трампом: фокус беседы сместился с Украины на Израиль (ДОПОЛНЕНО)

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, он длился 50 минут, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом пишет Украинская правда.

Лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Трампа о состоявшихся накануне телефонных контактах с президентом Ирана и премьером Израиля.

Президент России осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможным обострением конфликта.

Трамп назвал обстановку в регионе тревожной. Он заявил, что переговорщики США готовы возобновить с Тегераном работу по ядерной сделке. Также в беседе говорилось о готовности России к посредничеству.

Также Путин поздравил Трампа с днем рождения. Сегодня, 14 июня, президенту США исполнилось 79 лет. Оба президента "выразили удовлетворение положительными личными отношениями", заявил Ушаков.

ДОПОЛНЕНО: Трамп подтвердил свой разговор с Путиным сегодня.

«Президент Путин звонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения», — сообщил Трамп, которому исполняется 79 лет.

«Но что более важно — чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили долго. Намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю», - добавил он.

«Он считает, как и я, что эта война Израиля и Ирана должна закончиться, а я объяснил, что и его война (с Украиной) должна закончиться», - заключил Трамп.

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#путин #дональд трамп
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(1)
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    Aleks
    15-го июня

    Ну так Главный оффис важнее,чем филиал и для Трампа,и для Путина

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