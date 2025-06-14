Baltijas balss logotype

СПГ-терминалам в ЕС запретят обслуживать клиентов из России 0 422

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
Deutsche Welle
СПГ-терминалам в ЕС запретят обслуживать клиентов из России

Еврокомиссия готовится запретить европейским терминалам СПГ обслуживать российских экспортеров газа с 2026 года.

Европейская комиссия (ЕК) готовится запретить европейским терминалам по приему сжиженного природного газа (СПГ) обслуживать клиентов из России. Об этом сообщило вечером в пятницу, 13 июня, агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Ограничение может вступить в силу с 1 января 2026 года. Крайний срок прекращения оказания услуг по долгосрочным контрактам с российскими клиентами - 31 декабря 2027 года, говорится в документе, который должен быть официально опубликован 17 июня.

Кроме того, Евросоюз потребует от европейских компаний раскрывать информацию о закупках российского газа в рамках подготовки мер по полному запрету такого импорта к концу 2027 года, отмечает Reuters. Согласно предварительной версии документа, компании должны будут предоставлять таможенным органам "документацию о происхождении импортируемого газа". Новые сделки с российскими экспортерами могут быть запрещены для компаний ЕС уже к концу текущего года.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали готовящегося документа, содержание которого еще может измениться, отмечает Reuters.

Поставки российского газа в Европу резко сократились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Однако Россия остается существенным поставщиком газа по газопроводу через Турцию, а также сжиженного природного газа (СПГ).

В 2024 году доля российского газа в импорте стран ЕС все еще составляла 19% после того как поставки СПГ из России возросли до рекордного уровня. Между тем, до начала полномасштабной войны РФ против Украины этот показатель составлял 40%.

Ранее Reuters писал, что Евросоюз отложил планы запретить поставки сжиженного газа из России.

Читайте нас также:
#сжиженный газ #санкции против россии
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 382
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 225
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 227
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 18
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 41
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 89
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 90
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 107
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 130
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 18
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 41
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 89

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео