СПГ-терминалам в ЕС запретят обслуживать клиентов из России

Европейская комиссия (ЕК) готовится запретить европейским терминалам по приему сжиженного природного газа (СПГ) обслуживать клиентов из России. Об этом сообщило вечером в пятницу, 13 июня, агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Ограничение может вступить в силу с 1 января 2026 года. Крайний срок прекращения оказания услуг по долгосрочным контрактам с российскими клиентами - 31 декабря 2027 года, говорится в документе, который должен быть официально опубликован 17 июня.

Кроме того, Евросоюз потребует от европейских компаний раскрывать информацию о закупках российского газа в рамках подготовки мер по полному запрету такого импорта к концу 2027 года, отмечает Reuters. Согласно предварительной версии документа, компании должны будут предоставлять таможенным органам "документацию о происхождении импортируемого газа". Новые сделки с российскими экспортерами могут быть запрещены для компаний ЕС уже к концу текущего года.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали готовящегося документа, содержание которого еще может измениться, отмечает Reuters.

Поставки российского газа в Европу резко сократились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Однако Россия остается существенным поставщиком газа по газопроводу через Турцию, а также сжиженного природного газа (СПГ).

В 2024 году доля российского газа в импорте стран ЕС все еще составляла 19% после того как поставки СПГ из России возросли до рекордного уровня. Между тем, до начала полномасштабной войны РФ против Украины этот показатель составлял 40%.

Ранее Reuters писал, что Евросоюз отложил планы запретить поставки сжиженного газа из России.