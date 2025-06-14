Трамп: иранские «ястребы» высказывались смело, теперь «они все мертвы»

Президент США Дональд Трамп призвал Иран поскорее достичь соглашения по ограничению ядерной программы, в то время как Израиль пообещал продолжать бомбардировки этой страны.

Президент США Дональд Трамп после пятничной атаки Израиля на иранские ядерные объекты призвал руководство Ирана в своей соцсети Truth Social воспользоваться "вторым шансом" и избежать дальнейшего разрушения.

"Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы "заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно сделать, но они это не сделали. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!"

Трамп призвал руководство Ирана заключить сделку, пока "не стало слишком поздно". "Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, ... , и что у Израиля ее много, и ее будет еще больше - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские "ястребы" говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Они все уже МЕРТВЫ, и будет только хуже!"