Baltijas balss logotype

Трамп: иранские «ястребы» высказывались смело, теперь «они все мертвы» 0 456

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
Euronews
Трамп: иранские «ястребы» высказывались смело, теперь «они все мертвы»

Президент США Дональд Трамп призвал Иран поскорее достичь соглашения по ограничению ядерной программы, в то время как Израиль пообещал продолжать бомбардировки этой страны.

Президент США Дональд Трамп после пятничной атаки Израиля на иранские ядерные объекты призвал руководство Ирана в своей соцсети Truth Social воспользоваться "вторым шансом" и избежать дальнейшего разрушения.

"Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы "заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно сделать, но они это не сделали. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!"

Трамп призвал руководство Ирана заключить сделку, пока "не стало слишком поздно". "Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире, ... , и что у Израиля ее много, и ее будет еще больше - и они знают, как ее использовать. Некоторые иранские "ястребы" говорили смело, но они не знали, что должно произойти. Они все уже МЕРТВЫ, и будет только хуже!"

Читайте нас также:
#иран #сша #израиль #ядерное оружие
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 382
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 225
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 227
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 19
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 41
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 89
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 90
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 107
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 130
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 19
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 41
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 89

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео