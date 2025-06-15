Глава МИД: Иран готов отказаться от ядерного оружия и его разработки

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал пресс-конференцию, в которой заявил, что Иран готов прекратить обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие.

Также было заявлено, что Иран готов прекратить военные действия против Израиля, если Израиль прекратит атаковать Иран.

По словам Аракчи, Тегеран готов к заключению соглашения, целью которого станет предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Однако он подчеркнул, что Иран не примет договор, если его цель — лишить страну законных прав на ядерные исследования.

“Мы готовы к любому соглашению, целью которого является предотвращение обладания Ираном ядерным оружием”, — сказал Аракчи. ”Но если цель — лишить Иран его ядерных прав, мы к такому соглашению не готовы”.

Заявление прозвучало на фоне нарастающего давления со стороны Запада и попыток возобновить дипломатические усилия по ограничению иранской ядерной программы. По словам Аракчи, Иран готов к переговорам, но только в рамках, которые уважают его суверенитет и права, предусмотренные Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).