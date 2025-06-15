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Поляки построят себе укрытия на 3,7 миллиардов евро 0 255

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Польские силовики - во всеоружии.

Польские силовики - во всеоружии.

Населению раздадут памятку, как действовать в случае войны с Россией и Беларусью.

Правительство Польши приняло решение утвердить Программу защиты населения и гражданской обороны на 2025–2026 годы. Общие расходы государственного бюджета на эти нужды в 2025 году составят 16 миллиардов злотых (около 3 миллиардов 747 миллионов евро).

Программа охватывает шесть основных направлений. К ним относятся коллективные средства защиты, материально-техническое обеспечение и обеспечение бесперебойности поставок, а также поддержание и развитие субъектов защиты населения. К ним относятся национальная спасательная и противопожарная система, Государственная служба неотложной медицинской помощи и неправительственные организации.

Программа также предусматривает закупку спасательного и логистического оборудования и реализацию задач гуманитарной помощи.

Польские власти готовят антикризисное руководство в виде брошюры. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш объявил, что до конца года каждый поляк получит краткий справочник с информацией о том, что делать в чрезвычайной ситуации – как во время военного кризиса, так и связанного со стихийными бедствиями. В прошлом году аналогичную публикацию всем гражданам прислали власти Швеции.

Ситуацию с подготовкой к войне комментирует профессор Мацей Мильчановски, эксперт по безопасности из Жешувского университета.

«Такие руководства, брошюры и тренинги должны проводиться постоянно, независимо от того, идет ли война, происходят ли теракты, пандемия или что-то еще. Ведь угрозы существуют постоянно, и многие меры реагирования во многом схожи. Например, вопросы эвакуации и укрытия зависят от конкретного вида угрозы, но в целом множество элементов остаются одинаковыми», – пояснил эксперт. Он также подчеркнул, что подобные инициативы, направленные на подготовку к чрезвычайным ситуациям, должны активно внедряться в Польше.

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