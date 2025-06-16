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Израиль и Иран продолжают взаимные удары; Трамп отклонил план убийства аятоллы 5 451

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Израиль и Иран продолжают взаимные удары; Трамп отклонил план убийства аятоллы
ФОТО: twitter

Израиль и Иран в ночь на понедельник продолжили наносить взаимные удары, сообщает LETA со ссылкой на BBC и AFP.

В результате ракетных ударов Ирана по Израилю минувшей ночью погибли пять человек и 92 получили ранения, сообщил в понедельник израильский Служба по чрезвычайным ситуациям.

Четырем из погибших было более 70 лет.

Ущерб нанесён зданиям в нескольких городах Израиля.

В свою очередь, вооружённые силы Израиля заявили, что минувшей ночью нанесли удары по местам дислокации иранских ракет класса "земля-земля" в центральной части Ирана.

Трамп отклонил израильский план убийства верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп отклонил израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщил в воскресенье журналистам американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, пишет LETA со ссылкой на AP.

По словам источника, об этом плане Израиль сообщил США несколько дней назад.

После того как Белому дому стало известно о плане, израильским официальным лицам было чётко указано, что Трамп выступает против убийства Хаменеи израильтянами, отметил чиновник.

Отвечая на вопрос об этом плане в интервью телеканалу Fox News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо не ответил, отклонил ли Белый дом этот план.

"Но я могу вам сказать, что думаю — мы сделаем то, что должны сделать", — заявил Нетаньяху, добавив: "И я думаю, что Соединённые Штаты знают, что хорошо для Соединённых Штатов".

Позже пресс-секретарь Нетаньяху Омер Достри назвал сообщения о плане Израиля убить Хаменеи фейковыми новостями.

В интервью телеканалу Fox Нетаньяху также заявил, что смена режима "вполне может быть результатом конфликта", "поскольку иранский режим очень слаб".

Ранее сообщалось, что в пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран отвечает ракетными ударами по Израилю.

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#иран #израиль
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Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    16-го июня

    В Уфе есть синагога,на которой есть буквы,,V,, и ,,Z,,,что и на бронетехнике России.Наверное,совпадение.)))

    2
    2
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Изучал войны Израиля и вдруг обнаружил ,что в одной войне на танках Израиля буквы,,V,, и ,,Z,,что означает Победа Сиона.

    2
    2
  • Ш
    Шурик
    16-го июня

    Вот что значит настоящая демократия ! Прежде чем убить главу какого-нибудь государства - сначала согласуй с товарищами по опасному бизнесу и прими коллегиальное решение ... ☝️

    7
    2
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Новый президент Ирана-проамериканский и это не секрет и Трам выполняет,видимо,определенный план.Как остановить войну на Украине?Переселить всех евреев туда.Умань уже вся занята. И все,Вова Путин остановится .Да и Зеленскому придется . Если ещё в странах Европы ,где множество мусульман,вдруг не с того,не с сего начнется оголтелый антисемитизм ,вплоть до террора евреев,значит план переселения евреев мира на Украину не вымысел Ребе Днепропетровска Каминецкого. И Иран,похоже,тоже часть плана.Даже Железный купол вдруг перестал работать как надо...😀

    4
    3
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Нетаньяху обратился к жителям Ирана ,чтобы они сносили режим прям как до этого израильтянин Зеленский обратился к российским гражданам... Но если бы сейчас какое то государство призвало израильтян снести режим Нетаньяху,то представляю,какой вой поднимется в мировой прессе,последуют обращения в ООН,ЕС,если страна оттуда,наложит санкции,портал ББ.лв осудит мерзавцем,покусившихся на святое... А потом говогят,а за что нас так не любят?!👽

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