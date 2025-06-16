Израиль и Иран продолжают взаимные удары; Трамп отклонил план убийства аятоллы

Израиль и Иран в ночь на понедельник продолжили наносить взаимные удары, сообщает LETA со ссылкой на BBC и AFP.

В результате ракетных ударов Ирана по Израилю минувшей ночью погибли пять человек и 92 получили ранения, сообщил в понедельник израильский Служба по чрезвычайным ситуациям.

Четырем из погибших было более 70 лет.

Ущерб нанесён зданиям в нескольких городах Израиля.

В свою очередь, вооружённые силы Израиля заявили, что минувшей ночью нанесли удары по местам дислокации иранских ракет класса "земля-земля" в центральной части Ирана.

Трамп отклонил израильский план убийства верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп отклонил израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщил в воскресенье журналистам американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, пишет LETA со ссылкой на AP.

По словам источника, об этом плане Израиль сообщил США несколько дней назад.

После того как Белому дому стало известно о плане, израильским официальным лицам было чётко указано, что Трамп выступает против убийства Хаменеи израильтянами, отметил чиновник.

Отвечая на вопрос об этом плане в интервью телеканалу Fox News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо не ответил, отклонил ли Белый дом этот план.

"Но я могу вам сказать, что думаю — мы сделаем то, что должны сделать", — заявил Нетаньяху, добавив: "И я думаю, что Соединённые Штаты знают, что хорошо для Соединённых Штатов".

Позже пресс-секретарь Нетаньяху Омер Достри назвал сообщения о плане Израиля убить Хаменеи фейковыми новостями.

В интервью телеканалу Fox Нетаньяху также заявил, что смена режима "вполне может быть результатом конфликта", "поскольку иранский режим очень слаб".

Ранее сообщалось, что в пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, на что Иран отвечает ракетными ударами по Израилю.