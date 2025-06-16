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Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном 1 523

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном
ФОТО: Global Look Press

Нетаньяху: ВВС Израиля взяли под контроль воздушное пространство над Тегераном.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали столицу Ирана, взяв под контроль воздушное пространство над Тегераном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Также Нетаньяху подчеркнул, что Израиль приближается к достижению двух основных целей операции — "устранению ядерной и ракетной угроз со стороны Ирана".

Ранее стало известно, что Израиль, предположительно, начал наносить удары по объектам инфраструктуры и промышленности Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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(1)
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    Aleks
    16-го июня

    Ну этот соврет-дорого возьмёт.Нетаньяху верить-,это как Зеленскому или Путину. Врут все.Потом забывают и врут снова и снова.Ничего нового. У нас тоже все время врут .И ничего Народ хавает.

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