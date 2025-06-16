Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

Нетаньяху: ВВС Израиля взяли под контроль воздушное пространство над Тегераном.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали столицу Ирана, взяв под контроль воздушное пространство над Тегераном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Также Нетаньяху подчеркнул, что Израиль приближается к достижению двух основных целей операции — "устранению ядерной и ракетной угроз со стороны Ирана".

Ранее стало известно, что Израиль, предположительно, начал наносить удары по объектам инфраструктуры и промышленности Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.