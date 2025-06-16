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Израиль жестко пригрозил лидеру Ирана 0 380

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Израиль жестко пригрозил лидеру Ирана
ФОТО: Global Look Press

CBS: Израиль посоветовал лидеру Ирана менять спальню каждую ночь.

Израиль посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальню каждую ночь», так как разведка еврейского государства может покуситься на его жизнь. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на израильского чиновника.

«Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринужденно (...) Верховному лидеру следует менять спальни по ночам», — отмечается в материале телеканала.

Собеседник уточнил, что Израиль не ставит перед собой задачу уничтожения политического руководства и выбирает в качестве целей лишь военных и физиков-ядерщиков. Однако по его словам, спецслужбы могут считать Али Хаманеи человеком, напрямую связанным с их работой.

Ранее агентство Fars сообщало, что Иран приготовился к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время. Также агентство Tasnim заявляло, что в Израиле «не останется безопасного места» в случае ударов по жилой застройке на территории Ирана.

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