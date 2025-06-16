Нетаньяху назвал цели Израиля в отношении Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели страны в отношении Ирана. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы [Ирана], лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация "оси террора"», — сказал политик.

Ранее Нетаньяху допустил убийство израильскими военными верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, такой сценарий якобы «позволит завершить конфликт в скором времени».