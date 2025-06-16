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Раскрыты используемые Ираном для ударов по Израилю ракеты 0 459

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Раскрыты используемые Ираном для ударов по Израилю ракеты
ФОТО: Global Look Press

Иран при атаке Израиля использовал ракеты Emad, Ghadr, Kheibar Shekan.

Иран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Примененное при атаках вооружение раскрыло агентство Nour News.

«Иран использовал ракеты "Эмад" (Emad), "Кадр" (Ghadr) и "Хайбар Шекан" (Kheibar Shekan) при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил вторую волну баллистических ракет по Израилю. Одновременно небо над Ближним Востоком накрыла большая партия дронов «Шахид». Беспилотники летят через Ирак, Сирию и Иорданию.

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