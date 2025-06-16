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Раскрыты планы Запада на конфликт Ирана и Израиля 1 575

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Раскрыты планы Запада на конфликт Ирана и Израиля
ФОТО: Global Look Press

Reuters: страны G7 хотят признать право Израиля на самооборону. Даже несмотря на то, что Израиль первым атаковал Иран.

Страны «Большой семерки» (G7) хотят признать «право Израиля на самооборону» в ходе совместного заявления по итогам саммита в Канаде, добавив, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

При этом уточняется, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать текст документа. Помимо призыва к деэскалации, американский лидер отказался от сугубо экономических пунктов декларации, которые не касались проблемы конфликта Израиля и Ирана.

На данный момент времени, причины такого решения и дальнейшая судьба документа стран «Большой семерки» не разглашается.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия в нем. Уточняется, что решение США вступить в боевые действия может перерасти в крупный региональный конфликт, который станет изнурительным для Вашингтона и не принесет внятных результатов.

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(1)
  • A
    Aleks
    16-го июня

    По ходу,все руководители большой семерки-радикальные евреи раз поддерживают Израиль?А как ещё объяснить то,за что судили в Нюрнберге -за геноцид народов.А Нетаньяху убил 50 тыс женщин и детей и в шоколаде,хотя должен висеть давно на столбе.Так ему и своих не жалко...

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