Шведским истребителем впервые управлял ИИ

В рамках программы Beyond в управлении истребителем Gripen E шведской компании Saab впервые поучаствовал искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает издание Breaking Defense.

По данным Saab, в ходе трех летных испытаний, прошедших с мая по июнь, управление Gripen E было передано системе ИИ Centaur разработки компании Helsin, в результате чего истребитель сумел автономно выполнить ряд маневров в условиях за пределами визуальной видимости.

В ходе третьего полета, имитирующего боевые условия, Gripen E столкнулся с угрозой самолета Gripen D, после чего система Centaur оценила возможность применения против него ракетного вооружения.

«Мы подсчитали, что агент [ИИ], который летал [во время третьего полета] на прошлой неделе, налетал около 50 лет, эквивалентных годам пилотирования, но нам потребовалось всего несколько часов, чтобы сделать это», — заявил вице-президент по ИИ в Helsing Антуан Бордес.

В мае издание 19FortyFive заметило, что истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией.