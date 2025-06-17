Иран ударил по институту Вейцмана. Что мы знаем о нем? 2 2872

Дата публикации: 17.06.2025
Иранская ракета попала в воскресенье в Научный институт Вейцмана в Реховоте, один из самых известных научных центров Израиля, в котором работают сотни исследователей и который известен своей технологической поддержкой израильских военных в области ИИ, беспилотников и передовых военных технологий.

В воскресенье на рассвете иранская ракета попала в одно из зданий Научного института Вейцмана в Реховоте, к югу от Тель-Авива. Сообщается, что здание, в котором находились лаборатории электронной микроскопии, передовые аналитические и исследовательские лаборатории в различных областях химии, получило серьезные повреждения. От взрывной волны пострадали и соседние здания.

Израильские СМИ не показали ни фотографий, ни предоставили точных данных о масштабах ущерба, поскольку информация об атаках на критически важную инфраструктуру подвергается строгой цензуре.

Что такое Институт Вейцмана, каково его значение в израильской системе и почему его обстрел может стать качественным событием в иранском ответе?

Институт Вейцмана - один из важнейших научных центров в Израиле и в мире. Он был основан еще до создания израильского государства, в 1934 году Хаимом Вейцманом как Исследовательский институт Даниэля Зива, а в 1949 году был переименован в честь своего основателя.

Сегодня в институте работают около 2500 исследователей и сотрудников, он предлагает продвинутые магистерские и докторские программы в таких областях, как математика, физика, биология, химия, биология и компьютерные науки. В институте более 30 научных лабораторий, огромная библиотека, а также жилые и лекционные помещения.

Но институт - это не просто академическое учреждение; он рассматривается как часть инфраструктуры национальной безопасности Израиля, играет ключевую роль в поддержке вооруженных сил посредством передовых исследований и технологий.

Технологическая поддержка армии: от искусственного интеллекта до спутников

Институт Вейцмана является одним из столпов технологических инноваций в Израиле, внося непосредственный вклад в разработку сложных военных систем, в том числе:

  • Искусственный интеллект для анализа данных и боевого управления;

  • Технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автономных систем;

  • Передовые электронные средства слежения и глушения;

  • Альтернативные системы навигации;

  • Защита военных кодов;

  • Зашифрованная связь во враждебной среде;

  • Исследования в области направленной энергии и ядерных применений;

  • Разработка полевых методов лечения раненых солдат.

Эта деятельность отчасти объясняет, почему институт считается стратегической целью Тегерана, особенно после недавних израильских ударов по военным объектам и видным иранским ученым.

Институт щедро финансируется израильским правительством, а также получает значительную поддержку от международных еврейских организаций, что повышает его способность привлекать умы и разрабатывать проекты, которые служат научному и военному прогрессу.

Институт также служит платформой для международного научного сотрудничества, что может создать дипломатическую напряженность, если расследование покажет, что важные научные объекты, поддерживаемые международным сообществом, подверглись прямому нападению.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
