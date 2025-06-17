Во вторник из Тель-Авива, Израиль, в Иорданию литовцы вывезли 11 граждан Латвии.

Ожидается, что сегодня вечером они вылетят из Иордании в Вильнюс рейсом военно-воздушных сил Литвы.

Также из Иордании организован вылет военным рейсом Словакии в среду, 18 июня.

МИД Латвии отмечает, что в настоящее время эвакуация воздушным путем невозможна из-за закрытого воздушного пространства над Израилем и другими странами региона. Региональные авиарейсы приостановлены в соседних государствах, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию.

Возможности покинуть Израиль сейчас доступны через Египет (пограничный пункт Таба) и Иорданию — через пограничные пункты Алленби-Бридж (открыт с 9:00 до 14:00), Jordan River (с 9:00 до 16:00) и Yitzhak Rabin (с 8:00 до 20:00).

В министерстве предупреждают, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно. МИД подчеркивает, что возможности покинуть Израиль постоянно меняются.

По официальным данным, в Израиле проживает 6062, а в Иране — 3 гражданина Латвии.

