Из обстреливаемого Израиля эвакуировано 11 граждан Латвии. Осталось еще 6 с лишним тысяч 1 1648

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV

Во вторник из Тель-Авива, Израиль, в Иорданию литовцы вывезли 11 граждан Латвии.

Ожидается, что сегодня вечером они вылетят из Иордании в Вильнюс рейсом военно-воздушных сил Литвы.

Также из Иордании организован вылет военным рейсом Словакии в среду, 18 июня.

МИД Латвии отмечает, что в настоящее время эвакуация воздушным путем невозможна из-за закрытого воздушного пространства над Израилем и другими странами региона. Региональные авиарейсы приостановлены в соседних государствах, включая Ирак, Иран, Ливан и Сирию.

Возможности покинуть Израиль сейчас доступны через Египет (пограничный пункт Таба) и Иорданию — через пограничные пункты Алленби-Бридж (открыт с 9:00 до 14:00), Jordan River (с 9:00 до 16:00) и Yitzhak Rabin (с 8:00 до 20:00).

В министерстве предупреждают, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно. МИД подчеркивает, что возможности покинуть Израиль постоянно меняются.

По официальным данным, в Израиле проживает 6062, а в Иране — 3 гражданина Латвии.

Литва во вторник начала эвакуацию граждан стран Балтии из Израиля, сообщает литовское общественное радио. Граждане Литвы, Латвии и Эстонии были перевезены тремя автобусами из Тель-Авива в Иорданию, откуда их самолетом доставят в Вильнюс.

#Иран #Израиль
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
