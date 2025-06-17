Израиль подготовил против Ирана новую и более сложную операцию. Об этом рассказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в интервью американскому телеканалу Merit TV.

«Мы подготовили несколько сюрпризов. Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу вы увидите несколько сюрпризов, на фоне которых операция с пейджерами покажется почти простой», — рассказал дипломат.

Ранее Тегеран атаковал города Тель-Авив и Хайфа, а также другие военные объекты Израиля при помощи «нового оружия» и сотен беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего сухопутными силами армии Вооруженных сил Ирана Каюмарса Хейдари, иранские атаки по Израилю «в ближайшие часы» будут только усиливаться - в ответ на агрессию Израиля.