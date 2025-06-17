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Израильский эксперт: без прямого участия США победа невозможна 0 332

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Иранские города не проводят затемнения - а зачем.

Иранские города не проводят затемнения - а зачем.

На данном этапе режим сохраняет сплоченность, решимость и жизнеспособность, а также консолидируется перед лицом внешней угрозы.

Несмотря на значительные успехи Израиля на первых этапах кампании, его главная цель остается прежней - сорвать иранскую ядерную программу. К настоящему времени удалось повредить объекты в Натанзе, Фордо, Исфахане, ликвидировать ученых-ядерщиков. Но значительаня часть иранской ядерной программы пока остается нетронутой.

Способность Израиля полностью (или в значительной степени) лишить Иран ядерных возможностей вызывает сомнения без активного американского участия, утверждает д-р Раз Циммет - руководитель программы по изучению Ирана и шиитской оси в Институте исследований национальной безопасности (INSS), Тель-Авивский университет.

В сложившейся ситуации Иран может попытаться использовать эти возможности для рывка к ядерному оружию после завершения войны, тайно, а возможно, и параллельно переговорам, как это в свое время сделала Северная Корея.

На данном этапе режим сохраняет сплоченность, решимость и жизнеспособность, а также консолидируется перед лицом внешней угрозы. Недовольство иранского общества, чья враждебность к режиму не вызывает сомнений, действительно растет из-за неспособности властей обеспечить безопасность и защиту. Однако, похоже, что позиция общества все еще в значительной степени определяется кадрами пострадавших граждан и ущербом от ударов ВВС ЦАХАЛа по жилым кварталам Тегерана, что, наоборот, способствует укреплению национальной солидарности и сплочению вокруг флага.

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