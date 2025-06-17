Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыто участие США в конфликте Израиля и Ирана 2 702

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыто участие США в конфликте Израиля и Ирана
ФОТО: Global Look Press

Корабли ВМС США участвовали в отражении ракетных атак Ирана по Израилю.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США участвовали в отражении ракетных атак Ирана по территории Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

«Американские корабли использовались для защиты от иранских ракет, направленных на Израиль, наравне с противоракетными комплексами наземного базирования», — говорится в сообщении.

В то же время телеканал отмечает, что степень вовлеченности Соединенных Штатов в отражении иранских атак на Израиль на данный момент невелика.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет настроя вести какие-либо переговоры с Ираном, поскольку он ожидает от Тегерана полную капитуляцию.

×
Читайте нас также:
#Иран #Израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео