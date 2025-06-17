Корабли ВМС США участвовали в отражении ракетных атак Ирана по Израилю.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США участвовали в отражении ракетных атак Ирана по территории Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

«Американские корабли использовались для защиты от иранских ракет, направленных на Израиль, наравне с противоракетными комплексами наземного базирования», — говорится в сообщении.

В то же время телеканал отмечает, что степень вовлеченности Соединенных Штатов в отражении иранских атак на Израиль на данный момент невелика.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет настроя вести какие-либо переговоры с Ираном, поскольку он ожидает от Тегерана полную капитуляцию.