США срочно перебрасывают истребители на Ближний Восток

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: США срочно перебрасывают истребители на Ближний Восток
ФОТО: Global Look Press

Reuters: вооруженные силы США направляют истребители на Ближний Восток.

Вооруженые силы США направят на Ближний Восток дополнительные истребители из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Американские военные перебрасывают больше истребителей на Ближний Восток и расширяют развертывание других боевых самолетов, укрепляя вооруженные силы США в регионе», — сказано в сообщении.

По данным Reuters, речь идет о таких моделях, как F-16, F-22 и F-35 — эти истребители применяются, в том числе, для перехвата беспилотников и ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство Ирана в настоящее время находится под полным контролем Соединенных Штатов. Он добавил, что Тегеран обладал хорошими навигаторами и другими средствами для обороны, однако они «не шли ни в какое сравнение» с оружием американского производства.

