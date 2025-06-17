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За кого болеть в матче Израиль — Иран: латышский народ ищет ориентиры 3 417

В мире
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
За кого болеть в матче Израиль — Иран: латышский народ ищет ориентиры

Комментатор Neatkarīgā Бенс Латковскис рассуждает по поводу очередной войны на Среднем Востоке.

"Эта военная акция ложится на уже ведущуюся полномасштабную войну Россия — Украина, и именно поэтому последствия этого нападения могут быть еще более непредсказуемыми. Чтобы не возникло лишних недоразумений, сразу отмечу, что удар Израиля не осуждаю. Скорее это с точки зрения Латвии следует оценивать положительно. Просто это надо оценивать без лишнего восторга и какого–то преувеличенного энтузиазма".

"В западных демократических кругах уже давно сформировалось сильно сдеражанное отношение к политике Израиля последних лет и его многолетнему лидеру Биньямину Нетаньяху. Надо полагать, что не без оснований. В не менее странном статусе находится нынешний президент США Дональд Трамп, который почти в каждом интервью подчеркивает, что у него прекрасные отношения с диктаторами — Путиным, Си и даже Кимом. Эти люди, по его мнению, хорошие парни, с которыми можно заключать отличные сделки, в то время как о лидерах демократических западных стран он ничего подобного не говорит. В связи с этим складывается впечатление, что ведущая страна Запада в США также потеряла ценностные ориентиры.

Но если даже не совсем понятно, на чьей стороне США, то вопрос — что есть что — становится совсем сбивающим с толку. Это смущение становится еще больше, когда мы видим демонстративное отгораживание администрации Трампа от пятничного ночного израильского удара. Трамп всегда старался позиционировать себя как жесткого и сильного лидера.

Он мог бы жестко встать на сторону Израиля, получив тем самым дополнительные баллы одобрения со стороны консервативных республиканцев (евангелистов), которые традиционно являются крупными сторонниками Израиля. Сейчас он чуть ли не прислоняется к крылу ненавистников Нетаньяху (левоцентристских демократов), подчеркнуто заявив, что в односторонней военной операции Израиля США не были замешаны.

Люди, которые с удовольствием восприняли бы политику как борьбу добра со злом (своей борьбой с чужими), растерялись: кто здесь силы света, а какие силы тьмы? Надо признать, что и во время Второй мировой войны возникла похожая неопределенность, когда Сталин числился в одном лагере сил света с Рузвельтом и Черчиллем. Этот беспорядок ценностей и определил ту весьма кривую мировую конструкцию, которая действовала в мире до 1991 года, когда СССР распался и миру (в том числе Латвии) открылись небывалые до того перспективы развития".

"К сожалению, — резюмирует обозреватель, — мир снова становится все более нестабильным и, главное, непонятным. Если смотреть узко с точки зрения израильской военной атаки, то объективно это удар по оси Тегеран — Москва, удар по военному сотрудничеству двух этих недемократических режимов. С такой точки зрения это нам выгодно, потому что ослабляет нашего главного потенциального противника — Россию.

Труднее ответить на вопрос: как его оценивать, если смотреть шире, в категориях политической философии. Укрепление принципа — кому сила, тому власть — в мире не в интересах Латвии. Если в мире начнут править законы джунглей, то для Латвии наступят трудные дни".

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#иран #израиль #война
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(3)
  • AK
    Anton Kvaskov
    17-го июня

    Я,как цыган латышского происхождения,призываю болеть за мой народ.Мы победим или нам помогут победить.....

    3
    1
  • A
    Aleks
    17-го июня

    Латковскис,у тебя ж флаг Украины висел после удара России Почему не висит флаг Ирана после удара Израиля? Надо ж быть последовательным в своих действиях.

    18
    1
  • 17-го июня

    как вам америка скажет так вы и будете реагировать, независимые вы наши )))

    16
    1
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