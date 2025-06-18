Baltijas balss logotype

103 700 украинцев имеют право на повторную регистрацию временного статуса защиты в США 0 221

В мире
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Союзные державы должны помогать друг другу.

Союзные державы должны помогать друг другу.

Суд заблокировал политическую волю Трампа.

В феврале 2025 года США приостановили обработку заявлений на иммиграцию, включая участников программы Uniting for Ukraine (U4U). Однако недавно суд вынес решение, позволяющее украинским беженцам жить в США под временной защитой и получать разрешения на работу, пишет Forbes.

В чем была проблема – и что изменилось

В феврале 2025 года США приостановили обработку заявлений на иммиграцию, включая участников U4U. Это означало:

-никаких разрешений на работу;

-никакого предоставления убежища;

-никаких решений о временном статусе защиты (TPS);

-никаких грин-карт;

"Это оставило более 187 000 украинских беженцев в опасном правовом тупике. Многие не смогли продлить документы или продолжить работу — некоторые даже были подвергнуты процедуре депортации", - пишет Forbes.

Однако 28 мая федеральный суд США постановил, что эта заморозка незаконна и приказал Министерству внутренней безопасности (DHS) возобновить обработку заявлений. 9 июня Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила внутренние инструкции, в которых сотрудникам было сказано возобновить работу над накопившимися делами.

По данным Forbes, были одобрены более 236 000 спонсорских заявок для U4U и более 187 000 украинцев прибыли в США по программе.

По оценкам, 103 700 украинцев имеют право на повторную регистрацию временного статуса защиты, еЕще десятки тысяч находятся в ожидании заявлений на получение убежища или грин-карты.

С решением суда украинцы в США могут подать заявку на:

-разрешения на работу (новые и продленные);

-временный статус защиты (TPS);

-убежище;

-повторное временное гуманитарное разрешение на въезд (для продления срока пребывания);

-грин-карты (изменение статуса);

Заявки будут рассмотрены после дополнительной проверки на безопасность. Ранее отмененные собеседования теперь могут быть перенесены.

В то же время радоваться пока рано, отмечает издание.

Правительство может подать апелляцию, что может отсрочить или отменить решение. Также продолжаются задержки в обработке заявлений, при том, что даже до заморозки время ожидания было долгим. Также Миграционная служба пока не делала официального публичного заявления об изменениях.

Миграционная политика Трампа

Как писал УНИАН, из-за Трампа студенты из Украины могут потерять право на обучение в Гарварде. Около 20 украинских студентов уже оказались в сложном положении. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарварда, позволяющего проводить обмен студентами.

В начале июня Трамп подписал указ, который действительно запрещает въезд гражданам 12 государств. а позже стало известно, что Администрация Трампа рассматривает возможность для значительного расширения этого списка.

Читайте нас также:
#украинцы
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 396
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 230
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 230
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 6
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте
Бизнес
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте 5
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 56
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 64
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 118
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 112
Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 6
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте
Бизнес
Новый тренд? В Латвии открывают фирмы с уставным капиталом в крипте 5
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео