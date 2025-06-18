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ЕС производит в год 2,2 миллиарда т отходов, остров Кипр гибнет от нелегальных свалок 0 328

В мире
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Натаса Иоанну, руководитель проекта Friends of the Earth Cyprus, на несанкционированной свалке недалеко от Никосии.

Натаса Иоанну, руководитель проекта Friends of the Earth Cyprus, на несанкционированной свалке недалеко от Никосии.

Главные последствия – это ущерб окружающей среде и здоровью людей.

В Республике Кипр серьезные проблемы в сфере обращения с отходами. Остров перерабатывает гораздо меньше отходов, чем требуют законы ЕС, и направляет гораздо больше мусора на захоронение. Здесь также есть множество несанкционированных свалок.

Ежегодно Европейский Союз производит 2,2 миллиарда тонн отходов; около пяти тонн на душу населения. Европейский союз выступает за предотвращение образования отходов и их повторное использование, а если это невозможно – за переработку. Последний и самый вредный вариант – захоронение отходов.

Около 15 процентов отходов в ЕС в настоящее время оказываются на свалках, причем деятельность таких полигонов строго регулируется. Директива 1999 года устанавливает стандарты по защите здоровья человека и окружающей среды – в частности, поверхностных и подземных вод, почвы и воздуха – от негативного воздействия, связанного со сбором, транспортировкой, хранением, переработкой и утилизацией отходов. Разрешены лишь те полигоны, которые функционируют безопасно и под надлежащим контролем. Нарушение правил приводит к штрафам.

Директива ограничивает долю захоронения муниципальных отходов – к 2035 году она должна составлять менее десяти процентов. В последние годы количество несанкционированных свалок по всему ЕС неуклонно сокращается. Однако Европейская комиссия передала в Суд ЕС дела против ряда стран-членов, и Кипр уже был признан виновным за неспособность контролировать нелегальный сброс отходов.

Местные неправительственные организации в Республике Кипр уже много лет отслеживают незаконные свалки и сообщают о них. «Главные последствия – это ущерб окружающей среде и здоровью людей. Весь этот мусор выделяет токсины и загрязняет природу, загрязняет грунтовые воды, загрязняет всё», – говорит Натаса Иоанну, руководитель проекта Friends of the Earth Cyprus, пока мы идем по огромной нелегальной свалке недалеко от Никосии, столицы страны. Тем не менее, по ее словам, решения есть.

«Нам необходима четкая, организованная и хорошо налаженная инфраструктура (для утилизации). Потому что если у людей нет рядом «зеленого пункта», в итоге мы получаем вот это. Второе решение – усиление контроля и строгое исполнение законов. Если известно, что проблема существует давно, нужно устанавливать камеры наблюдения. Также важно стимулировать людей к правильному обращению с отходами. Это не всегда означает: «Сделал неправильно – получи штраф». Важно не только наказывать, но и предоставлять возможности для развития циклической экономики».

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