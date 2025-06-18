Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Канада подвергла санкциям Чубайса и экс-жену Путина 2 762

В мире
Дата публикации: 18.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Канада подвергла санкциям Чубайса и экс-жену Путина

Канада расширила санкции, введенные против России за войну в Украине. Среди прочих в штрафной список внесены Анатолий Чубайс, дочь Бориса Ельцина и бывшая супруга Владимира Путина, пишет DW.

Канада расширила санкции, введенные против России за войну в Украине. В штрафной перечень теперь включены еще 77 физических и 39 юридических лиц, а также 201 судно так называемого российского "теневого флота", следует из сообщения, обнародованного вечером во вторник, 17 июня, на сайте канадского правительства.

Среди прочих в черный список внесены экс-глава корпорации "Роснано" - бывший руководитель администрации президента РФ и первый вице-премьер Анатолий Чубайс, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, экс-руководитель администрации президента Валентин Юмашев, а также бывшая жена действующего президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная.

Под санкции подпали также муж Людмилы Очеретной Артур Очеретный, родственники Владимира Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, еще целый ряд лиц из окружения российского президента, крупные бизнесмены, в том числе Владимир Евтушенков, Владимир Лисин и Александр Мамут.

Канада стала первой страной, подвергшей Чубайса санкциям

Кроме того, в штрафной список включены дирижер Валерий Гергиев и бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Санкции введены также против живущей в России экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бывшего директора компаний Nord Stream и Nord Stream 2 Маттиаса Варнига.

Канада стала первой страной "большой семерки" (G7), которая ввела санкции против Чубайса. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он покинул Россию и переехал в Израиль. Путин, комментируя его отъезд, назвал своего бывшего коллегу "Моше Израилевичем". Чубайс прямо не выступил против войны и за все это время не давал интервью.

Ввести санкции против Чубайса и других лиц из списка призывал, в частности, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Одна из руководителей фонда Мария Певчих отметила, что власти Канады ввели санкции против всех 50 лиц, указанных в составленном ФБК списке "50 главных коррупционеров и разжигателей войны".

"Канада - первая страна, которая взяла наш список без единого изменения. Это результат нашей долгой и кропотливой работы", - написала Певчих.

Ранее во вторник санкционный список в отношении России расширила Великобритания.

×
Читайте нас также:
#Чубайс #санкции против России
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео