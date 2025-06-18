Канада расширила санкции, введенные против России за войну в Украине. Среди прочих в штрафной список внесены Анатолий Чубайс, дочь Бориса Ельцина и бывшая супруга Владимира Путина, пишет DW .

Канада расширила санкции, введенные против России за войну в Украине. В штрафной перечень теперь включены еще 77 физических и 39 юридических лиц, а также 201 судно так называемого российского "теневого флота", следует из сообщения, обнародованного вечером во вторник, 17 июня, на сайте канадского правительства.

Среди прочих в черный список внесены экс-глава корпорации "Роснано" - бывший руководитель администрации президента РФ и первый вице-премьер Анатолий Чубайс, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, экс-руководитель администрации президента Валентин Юмашев, а также бывшая жена действующего президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная.

Под санкции подпали также муж Людмилы Очеретной Артур Очеретный, родственники Владимира Путина Михаил Путин и Михаил Шеломов, еще целый ряд лиц из окружения российского президента, крупные бизнесмены, в том числе Владимир Евтушенков, Владимир Лисин и Александр Мамут.

Канада стала первой страной, подвергшей Чубайса санкциям

Кроме того, в штрафной список включены дирижер Валерий Гергиев и бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Санкции введены также против живущей в России экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бывшего директора компаний Nord Stream и Nord Stream 2 Маттиаса Варнига.

Канада стала первой страной "большой семерки" (G7), которая ввела санкции против Чубайса. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он покинул Россию и переехал в Израиль. Путин, комментируя его отъезд, назвал своего бывшего коллегу "Моше Израилевичем". Чубайс прямо не выступил против войны и за все это время не давал интервью.

Ввести санкции против Чубайса и других лиц из списка призывал, в частности, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Одна из руководителей фонда Мария Певчих отметила, что власти Канады ввели санкции против всех 50 лиц, указанных в составленном ФБК списке "50 главных коррупционеров и разжигателей войны".

"Канада - первая страна, которая взяла наш список без единого изменения. Это результат нашей долгой и кропотливой работы", - написала Певчих.

Ранее во вторник санкционный список в отношении России расширила Великобритания.