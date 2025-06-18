ЦАХАЛ раскрыл детали подготовки операции по устранению командования Ирана Военный корреспондент портала walla Амир Бухбут опубликовал материал о плане ликвидации иранского военного руководства, разработанный АМАН и ВВС до начала войны.

Кодовое название операции, в ходе которой были устранены высокопоставленные фигуры режима аятолл, было заимствовано из сериала "Игра престолов". Источники в системе безопасности рассказали, что речь идет об операции на грани фантастики, однако в итоге удалось точно рассчитать ликвидацию руководства: десять высокопоставленных лиц за 12 минут.

В конце ноября 2024 года система безопасности приняла решение о начале подготовки к масштабной операции в Иране с целью нанести тяжелый удар по ядерному проекту. ЦАХАЛ еще сражался с Хезболлой в Ливане, но старшие офицеры разведки и ВВС провели 10 часов в отеле в центре Израиля, чтобы наметить ключевые цели, поражение которых может принести максимальные результаты. Руководители Генштаба сосредоточились на ПВО, беспилотниках, ракетах и пусковых установках, а также на элементах ядерной программы.

После этого состоялся семинар с участием 120 офицеров в чине от подполковника до бригадного генерала в штабе подразделения электронной разведки 8200, целью которого был анализ разведданных и формирование плана действий. Они искали ответ на вопрос: как прорвать оборону Ирана и поразить ключевые точки?

К февралю было принято решение о параллельных ударах по нескольким целям с целью открытия защищенного воздушного коридора от Израиля до Ирана. В марте план был полностью готов. Глава разведки, генерал-майор Шломи Биндер, сформулировал главную задачу: "Преодолеть 1 500 км между странами так, будто их нет - со всеми последствиями".

Секретная операция, требовавшая высочайшей точности, получила кодовое название "Красная свадьба" - по сцене из "Игры престолов", в которой происходит резня на фоне политической свадьбы. Это стало символом многомесячной интенсивной подготовки под прикрытием отсутствия активности на иранском направлении, переросшей в жестокий удар, цель которого - сломать хребет противника военным ударом, характеризуемым креативностью и неожиданностью.

По словам источников портала, более 200 истребителей атаковали свыше 100 целей по всей территории Ирана. Каждая эскадрилья получила список приоритетных целей по секторам. Главной задачей было преодоление расстояний между целями и устранение руководителей, включая начальника Генштаба и членов иранского командования. Некоторые были убиты в собственных домах, другие - на командных постах.

Успешные ликвидации стали критическим ударом по режиму аятолл: в первые моменты после атаки, когда армия и КСИР пытались выстроить картину происходящего и отдать приказы, просто не было тех, кто мог бы принимать решения.

Уже в первые часы стало ясно, что были уничтожены три главных военных командира режима: начальник Генштаба ВС Мохаммад Хосейн Багири, командующий КСИР Хосейн Салами и командующий штабом "Хатем аль-Анбия" Хатем Гулам-Али Рашид. Позже список расширился.

В АМАН и ВВС гордятся названием "Красная свадьба", ставшим метафорой жестокой и креативной операции, нанесшей психологический и стратегический удар. Уничтоженные фигуры были не просто руководством, но и "иконами безопасности", известными не только в Иране, но и во всем мире. По оценке источников, со временем операция может быть признана переломным моментом, эхо которого будет жить еще десятилетия - ударом по сознанию врага.