Шведы отправят своих заключенных в тюрьмы Эстонии; эстонцы хорошо заработают на этом 1 787

В мире
Дата публикации: 18.06.2025
LETA
В среду утром в Стокгольме будет подписано соглашение между Эстонией и Швецией об аренде тюрьмы, его подпишут министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста и министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер.

Правительство Эстонии 12 июня уполномочило Лийзу Пакосту подписать пятилетнее соглашение об аренде тюрьмы со Швецией, согласно которому из Швеции в Тартускую тюрьму будут доставлены до 600 заключенных.

Согласно проекту соглашения, Эстония обеспечит полный спектр услуг для заключенных в тюрьме, включая медицинскую помощь и внутриэстонский транспорт при необходимости. Согласно плану, первые заключенные будут размещены в Тартуской тюрьме в первой половине следующего года.

Соглашение гарантирует Швеции использование 400 камер для 600 заключенных. Камеры одноместные или двухместные. Эстонские и шведские заключенные не будут контактировать друг с другом.

В сотрудничестве со Швецией будет проверено прошлое всех иностранных заключенных. Эстония не будет принимать лиц с высоким риском и лиц, связанных с организованной преступностью или терроризмом. Все иностранные заключенные будут отправлены обратно в Швецию не позднее, чем за месяц до окончания срока. Для общения с заключенными используется английский язык, но задержанные имеют право на помощь переводчика.

Швеция обязана выплачивать Эстонии 30,6 млн евро в год за 300 мест в камерах и дополнительно 8500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного. Начиная с 2027 года плата будет индексироваться на 3,5 процента в год. В течение годичного переходного периода Швеция выплатит 22,95 млн евро. Договор будет заключен на пять лет с возможностью продления на три года.

«Мы заключаем договор аренды тюрьмы с нашим соседом и близким союзником Королевством Швеция. Текст договора был подготовлен в тесном сотрудничестве с нашими органами безопасности, все риски были рассмотрены в ходе переговоров, и решение было найдено. Соглашение поможет нам сохранить работоспособность и функционирование Тартуской тюрьмы, а также сохранить и даже добавить важные рабочие места в Южной Эстонии, — сказала министр юстиции и цифровых технологий Пакоста. - Если мы не начнем действовать сегодня, Тартуская тюрьма может быть закрыта через год. Регион потеряет сотни рабочих мест, а Эстонское государство потеряет ценных специалистов. Наша цель — избежать такого сценария, защитить существующие рабочие места и инфраструктуру в Тарту».

Правительству предстоит на следующей неделе одобрить оглашение на заседании, после чего документ отправят на ратификацию в Рийгикогу.

После подписания договора будет разработан более подробный меморандум о сотрудничестве по его реализации и практическому применению.

#Эстония #тюрьма #Швеция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
