Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите в Канаде во вторник пообещали новую поддержку Украине после отъезда президента США Дональда Трампа в условиях усиления российских атак в этой войне, пишет LETA со ссылкой на AFP.

У Трампа напряжённые отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и на саммите он должен был встретиться с ним лично. Однако в понедельник Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы вернуться в Вашингтон из-за вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Зеленский прибыл на саммит G7 в горный курорт Канады после того, как в результате удара российских дронов и ракет по Киеву в ночь на вторник погибли десять человек.

Премьер-министр Канады Марк Карни встретил Зеленского и объявил о новой военной помощи Украине на сумму два миллиарда канадских долларов (1,28 миллиарда евро), включая дроны и вертолеты.

"Это подчеркивает, насколько важна полная солидарность с Украиной", - заявил Карни, призвав оказать "максимальное давление на Россию".

Канада также присоединилась к решению Великобритании усилить санкции против судов российского "теневого флота", используемых для обхода международных санкций на экспорт российской нефти.

Великобритания заявила, что намерена усилить экономическое давление, чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину, что в его интересах прекратить войну.

"Эти санкции наносят удар прямо в сердце путинской военной машины, подрывая его способность продолжать варварскую войну в Украине", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Зеленский с эмоциональной интонацией сказал Карни, что новая атака России - это "большая трагедия" для украинских семей и демонстрирует необходимость поддержки союзников.

"Важно, чтобы наши солдаты были сильны на поле боя, чтобы оставаться сильными до тех пор, пока Россия не будет готова к мирным переговорам, - сказал Зеленский. - Мы готовы к мирным переговорам – к безоговорочному перемирию. Для этого нам нужно давление".

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина в использовании отвлечённости внимания на Ближний Восток для организации смертоносной атаки на Киев. "Это демонстрирует абсолютный цинизм президента Путина", - заявил Макрон журналистам на саммите.

G7, в состав которой входят США, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Германия, провела первый саммит после возвращения Трампа на пост президента США.

"Очевидно, что после отъезда Трампа обсуждения могут проходить немного легче, но они также имеют меньший вес, так как самая сильная страна отсутствует", - сказал дипломат одной из стран G7 на условиях анонимности.

После отъезда Трампа США на саммите представлял министр финансов Скотт Бессент.