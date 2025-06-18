У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 666

Дата публикации: 18.06.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow

По данным газет WSJ и WP, уже в ближайшие дни Израиль больше не сможет сбивать столь большое число иранских ракет, как до сих пор, из-за нехватки боеприпасов для комплексов ПРО Arrow.

По данным американских СМИ, у Израиля заканчиваются запасы ракет для систем противоракетной обороны Arrow (израильское название "Хец"), с помощью которых он успешно отражает большинство иранских ракетных атак. США знали о грозящей нехватке ракет-перехватчиков для Arrow уже несколько месяцев, пишет в среду, 18 июня, газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Поэтому Вашингтон усилил оборону Израиля на земле, на воде и в воздухе, а также отправил в регион дополнительные системы ПРО, указывает издание.

Оборона на нынешнем уровне возможна еще 10-12 дней

В свою очередь The Washington Post отмечает, что оборонные возможности Израиля могут поддерживаться на нынешнем уровне лишь еще 10-12 дней. Уже на текущей неделе израильская армия не сможет перехватывать столько же ракет, как в предыдущие дни, из-за нормирования боеприпасов, заявил в интервью изданию неназванный источник, знакомый с оценками разведведомств США и Израиля. "Им придется выбирать, что они будут перехватывать", - добавил он.

По его оценке, Израиль уничтожил большое число иранских ракет, но и интенсивность обстрелов со стороны Ирана значительно снизилась за последние дни. При этом неизвестно, каким количеством боеприпасов еще располагает Тегеран, отмечается далее.

Автор - Павел Кириллов
