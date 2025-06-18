Российский диктатор Владимир Путин продолжает предъявлять Украине абсурдные требования во время так мирных переговоров, на которые украинский народ никогда не согласится. Это говорит о том, что он не хочет мира, и играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы достичь победы, пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон в статье для The Wall Street Journal.

"Путин будет затягивать войну до тех пор, пока Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и не откажется от обоих", - убежден он.

Возможная цель Москвы состоит в том, чтобы продвинуться на поле боя и деморализовать украинцев. Однако, отмечает эксперт, это не выглядит реалистичным – темпы продвижения российской армии крайне медленные, а общество Украины категорически против капитуляции.

Скорее всего, задержки Путина направлены на то, чтобы подтолкнуть г-на Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине, считает эксперт.

"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты с Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", - указывает он.

При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".