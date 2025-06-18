Два человека, которые многое решают.
"Уход Америки был бы благом для Кремля".
Российский диктатор Владимир Путин продолжает предъявлять Украине абсурдные требования во время так мирных переговоров, на которые украинский народ никогда не согласится. Это говорит о том, что он не хочет мира, и играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы достичь победы, пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон в статье для The Wall Street Journal.
"Путин будет затягивать войну до тех пор, пока Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и не откажется от обоих", - убежден он.
Возможная цель Москвы состоит в том, чтобы продвинуться на поле боя и деморализовать украинцев. Однако, отмечает эксперт, это не выглядит реалистичным – темпы продвижения российской армии крайне медленные, а общество Украины категорически против капитуляции.
Скорее всего, задержки Путина направлены на то, чтобы подтолкнуть г-на Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине, считает эксперт.
"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты с Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", - указывает он.
При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".
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