Иранская ракета попала в крупнейшую больницу на юге Израиля 1 451

Дата публикации: 19.06.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

В крупнейшую больницу на юге Израиля в четверг попала иранская ракета, и официальные лица сообщают, что «прямое попадание» нанесло серьёзные разрушения, пишет LETA со ссылкой на AP.

Медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве, обслуживающий около миллиона жителей южной части страны, располагает более чем 1000 койко-мест, и, по словам представителя больницы, в результате атаки есть пострадавшие.

В иранском ударе также пострадало одно многоэтажное жилое здание в Тель-Авиве.

Израильская служба спасения сообщает, что в результате иранских ударов пострадали как минимум 40 человек.

#Иран #Израиль
Автор - Юлия Баранская
