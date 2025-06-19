В крупнейшую больницу на юге Израиля в четверг попала иранская ракета, и официальные лица сообщают, что «прямое попадание» нанесло серьёзные разрушения, пишет LETA со ссылкой на AP.

Медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве, обслуживающий около миллиона жителей южной части страны, располагает более чем 1000 койко-мест, и, по словам представителя больницы, в результате атаки есть пострадавшие.

В иранском ударе также пострадало одно многоэтажное жилое здание в Тель-Авиве.

Израильская служба спасения сообщает, что в результате иранских ударов пострадали как минимум 40 человек.