Вопреки утверждениям президента США о том, что Иран был близок к созданию ядерного оружия, Нацразведка его страны вновь проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Тегерана над ЯО, пишет DW .

У Национальной разведки США по-прежнему нет доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала MSNBC вечером в среду, 18 июня, заявил заместитель главы сенатского спецкомитета по разведке Марк Уорнер. Представитель Демократической партии сослался на данные Нацразведки, с которыми это ведомство ознакомило сенаторов двумя дня ранее.

Уорнер также напомнил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявляла 25 марта в письменном вступительном слове для спецкомитета, что "Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы". "И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились", - добавил в эфире сенатор-демократ. "Внешняя политика через твиты - безумие. Но именно так поступает этот парень", - заявил он также, подчеркнув, что Трамп "игнорирует все разведданные".

В своем сообщении в конце марта Габбард обобщила выводы ее ведомства насчет Ирана от 18 разведывательных подразделений США. По ее данным, "Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году".

Трампа не волнуют противоречия с его мнением

Иран был "в нескольких неделях" от получения ядерного оружия, заявил в тот же день президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. "Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они (Иран. - Ред.) были очень близки (к созданию ЯО. - Ред.)", - ответил Трамп на вопрос о приведенной Габбард оценке американской разведки, которая противоречит таким заявлениям главы Белого дома, передает телеканал NBC.

На вопрос о вероятности вступления США в еще одну войну, Трамп ответил, повторив также свое ранее озвученное мнение: "Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его".

По сообщениям источников телеканала ABC и газеты The Wall Street Journal президент США предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но окончательный приказ отдавать не стал, заявив, что "еще не закрыл дверь" для переговоров с Тегераном по сворачиванию ядерной программы. В свою очередь иранские власти продолжают отвергать обвинения в намерении получить ядерное оружие.

В МАГАТЭ также утверждает, что Иран не пытался создать ЯО

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на основании собственных данных считает, что Иран не пытался разработать ядерное оружие. Об этом заявил телеканалу Sky News 18 июня генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "По нашим выводам, мы не можем утверждать, что в настоящее время в Иране есть какие-то систематические усилия по производству ядерного оружия", - отметил он.

По его словам, в отчете МАГАТЭ, который широко цитировал Израиль, указано, что Иран обогащает уран на 60 процентов, и это единственная страна в мире, которая так делает, поэтому и "были основания для беспокойства". "Но о том, что они создают и производят ядерное оружие - нет, мы этого не говорили", - подчеркнул Гросси.

При этом в МАГАТЭ обеспокоены влиянием ядерных объектов, которые продолжает атаковать Израиль, отметив, что при ударах по ядерным объектам всегда существует вероятность радиологических последствий - например, "рассеивания частиц ядерного материала в атмосфере".