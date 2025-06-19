По его оценке, конфликт между Израилем и Ираном может иметь глобальные последствия не только в плане безопасности. Политик напомнил, что через Ормузский пролив у Ирана проходит 20% мирового потребления нефти. «Речь идёт не только о региональной, но и о глобальной экономической и энергетической безопасности», — отметил министр, добавив, что в этом регионе конфликты происходят волнами, и остаётся надеяться на дипломатическое решение.

Сейчас важным является вопрос участия США в урегулировании конфликта. «Следующие шаги трудно прогнозировать — здесь есть элемент импровизации», — сказал Спрудс. Он пояснил, что для уверенности в ликвидации ядерной программы Ирана возможны два сценария: либо наземные силы, либо дипломатия и наблюдатели.

«Есть ли готовность к использованию наземных сил? Я сомневаюсь, что кто-то готов», — выразил мнение политик.

Хотя иранский режим, по словам Спрудса, «абсолютно недемократичен» и помогает России наносить удары по Украине, он отметил, что позитивным следствием является то, что возможности Ирана поддерживать Россию сейчас существенно ограничены. Одновременно Иран показал, что не способен противостоять ударам, поэтому ему придётся идти на какие-то дипломатические уступки. В то же время Иран уже дал понять, что на безоговорочную капитуляцию не согласится, однако, по словам Спрудса, неясно, что именно это означает.

Оценивая высказывания бывшего президента США Дональда Трампа по поводу конфликта и возможного участия США, Спрудс отметил, что угроза — это часть дипломатии и способ достижения желаемого результата.

«У США огромные ресурсы, но желания вводить наземные силы у них не будет. Трамп выступал за выход из конфликтов. Не исключено, что США подключатся, используя своё превосходство в воздухе, но не думаю, что появится аппетит к наземной операции», — предположил министр.

Как сообщалось, в четверг утром армия Израиля заявила о нанесении новых ударов по Ирану.

Удары были нанесены по целям в Тегеране и других районах Ирана, говорится в заявлении армии, распространённом около 4 часов утра.

Ранее Иран выпустил по Израилю несколько ракет, но сообщений о пострадавших пока не поступало.

Вскоре после этого армия Израиля призвала жителей Арака и Хондаба в центральной части Ирана искать укрытие, так как в этих районах будут бомбардироваться военные объекты.

В этом регионе расположен тяжеловодный ядерный реактор Ирана. Тяжёлая вода используется для охлаждения ядерных реакторов, но в качестве побочного продукта производится плутоний, который может быть использован для создания ядерного оружия.

С начала ударов Израиля по Ирану, по данным базирующейся в США иранской правозащитной организации HRANA, погибли 639 человек, в том числе 263 мирных жителя.

В ответных ударах Ирана до сих пор погибли 24 израильтянина. Все погибшие — гражданские лица.

Израиль в пятницу начал военную операцию, нанеся удары по ядерным и другим военным объектам Ирана. В ответ Иран обстрелял Израиль ракетами. Взаимные атаки продолжаются уже седьмой день.