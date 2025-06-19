Масри: после конфликта с Ираном Израиль может переключиться на Пакистан.

После завершения конфликта с Ираном Израиль может переключиться на Пакистан. С таким предложением выступил израильский политолог Меир Масри на своей странице в социальной сети X.

«После иранской кампании мы, возможно, попытаемся демонтировать ядерную программу Пакистана», — говорится в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана.