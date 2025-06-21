Глава дипломатии Брюсселя Кая Каллас испугала европейцев необходимостью учить русский язык 1 696

Дата публикации: 21.06.2025
Изображение к статье: Госпожа Каллас целится в российских агрессоров.

Госпожа Каллас целится в российских агрессоров.

"Нельзя тратить столько средств на вооруженные силы, если вы не планируете их использовать".

У России есть план "долгосрочной агрессии" против Европы, так что европейцам придется "начать учить русский язык", если они откажутся поддерживать Украину, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Россия представляет собой прямую угрозу для Евросоюза, а ее масштабные расходы на оборону свидетельствуют о том, что у Кремля есть "долгосрочный план долгосрочной агрессии", заявила в среду глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Россия нарушает воздушное пространство блока, атакует его трубопроводы, подводные кабели и электросети, а также вербует преступников для совершения диверсий.

ЕС и несколько отдельных стран-членов блока неоднократно обвиняли Москву в проведении диверсионных кампаний на Западе. Кремль решительно отрицает эти обвинения.

Кая Каллас отметила, что Россия уже тратит на оборону больше, чем 27 стран ЕС вместе взятые, и заявила, что в этом году страна вложит в оборону "больше, чем в здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые".

"Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Нельзя тратить столько средств на вооруженные силы, если вы не планируете их использовать, – заявила она евродепутатам в Страсбурге. – Европа подвергается нападению, и наш континент находится в мире, который становится все более опасным", - добавила она.

Выступая в преддверии саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в Гааге, Кая Каллас сказала, что каждая европейская страна должна думать об обороне.

На грядущей встрече НАТО предложит членам альянса установить общий уровень военных расходов в размере 5% от ВВП, по сравнению с нынешним показателем в 2%.

