У России есть 2000 ракет и тысячи ударных дронов – разведка 2 773

В мире
Дата публикации: 21.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: У России есть 2000 ракет и тысячи ударных дронов – разведка
ФОТО: пресс-фото

В распоряжении России в настоящее время находится почти 2000 ракет различного типа, а также тысячи ударных дронов "Shahed-136" и их имитаторов, заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

У России есть более 1950 стратегических ракет, в том числе до 500 баллистических ракет "9M723 Искандер-М", до 300 ракет "9M728/9M729 Искандер-К", до 260 крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, а также до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32, запускаемых с бомбардировщиков Ту-22М3.

Также у России имеется более 400 крылатых ракет "3М-14 Калибр", до 150 аэробаллистических ракет "Х-47М2 Кинжал", запускаемых истребителями МиГ-31К, и до 60 баллистических ракет KN-23, произведённых в Северной Корее.

Кроме того, Россия располагает более чем 6000 ударных дронов "Герань-2" ("Shahed-136") и "Гарпия-A1", а также более 6000 имитаторов "Гербера", сообщает ГУР.

Разведка считает, что Россия способна производить до 170 дронов в день и до конца этого года планирует увеличить производство беспилотников до 190 единиц в день.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
