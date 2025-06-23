Трамп: слово «ядерное» не должно произноситься Медведевым так легкомысленно.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану и призвал не обращаться легкомысленно с подобной риторикой. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Если он и правда это сказал — и это подтвердится, прошу немедленно сообщить мне. Слово "Ядерное" не должно произноситься так легкомысленно. Думаю, поэтому Путин — "босс"», — заявил американский лидер.

При этом Трамп напомнил о военном потенциале США и особо подчеркнул мощь американских атомных подлодок, назвав их «самым смертоносным оружием».

Ранее Медведев заявил, что ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.