Трамп ответил Медведеву на заявления о передаче ядерного оружия Ирану

Дата публикации: 23.06.2025
ФОТО: Global Look Press

Трамп: слово «ядерное» не должно произноситься Медведевым так легкомысленно.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану и призвал не обращаться легкомысленно с подобной риторикой. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Если он и правда это сказал — и это подтвердится, прошу немедленно сообщить мне. Слово "Ядерное" не должно произноситься так легкомысленно. Думаю, поэтому Путин — "босс"», — заявил американский лидер.

При этом Трамп напомнил о военном потенциале США и особо подчеркнул мощь американских атомных подлодок, назвав их «самым смертоносным оружием».

Ранее Медведев заявил, что ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

