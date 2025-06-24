Армения является государством — военным преступником. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает издание Minval в Telegram.

По его словам, Ереван угрожал Баку, в том числе до вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Он добавил, что Армения хотела нанести удар по городу Мингечаур для разрушения плотины и электростанции.

«Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время второй карабахской войны Гянджу, Мингечаур, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством — военным преступником», — резюмировал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Албании. Он пригласил представителя Баку выпить с ним кофе.