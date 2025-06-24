В понедельник Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против России, потребовав отказаться от идеи полного запрета импорта российского природного газа, сообщает LETA со ссылкой на POLITICO.

На заседании министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт совместно со Словакией заблокировал 18-й пакет санкций.

Он указал, что инициатива Европейской комиссии угрожает энергетической безопасности Венгрии и противоречит решению Европейского совета, предоставившему Будапешту исключительное право сохранять импорт российского газа.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила полностью прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей к 2027 году.

Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия потребовали отказаться от этой инициативы в обмен на поддержку 18-го санкционного пакета со стороны Будапешта и Братиславы.

Санкционный пакет, среди прочего, предусматривает меры, запрещающие восстановление газопроводов "Северный поток", а также запрет на импорт топлива, произведённого из российской нефти на нефтеперерабатывающих заводах в Индии, Китае и Турции.