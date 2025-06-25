Американские удары не уничтожили ядерную программу Ирана, сообщают СМИ со ссылкой на отчет разведки США. Белый дом в ответ обрушился с оскорблениями на тех, кто распространяет подобные данные, пишет DW .

Разведывательные службы США расходятся с Белым домом в оценке ущерба, который американские удары нанесли ядерным объектам в Иране. В Пентагоне полагают, что ядерная программа страны не была безвозвратно уничтожена, сообщили во вторник, 24 июня, независимо друг от друга американский телеканал CNN и газета The New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно отчету управления разведки Пентагона, на который ссылаются источники СМИ, удары США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев. Собеседники изданий отмечают, что запасы обогащенного урана могли быть заблаговременно перемещены с этих объектов, а необходимые для дальнейшего обогащения урана центрифуги "в основном не повреждены".

CNN отмечает, что основной ущерб на иранских ядерных объектах от атак США получили наземные сооружения. При этом, по мнению многих военных экспертов, Израиль убеждал США присоединиться к атакам по Ирану именно ввиду наличия у Вашингтона уникальных бомб GBU-57A - снарядов, которые могли достичь скрытого под горой объекта в Фордо.

Кроме того, в Иране остались нетронутыми небольшие секретные объекты по обогащению урана, пишет NYT со ссылкой на неназванных израильских чиновников. По их мнению, Тегеран построил такие центры именно на случай того, чтобы ядерная программа страны продолжила существовать даже при возможном уничтожении таких комплексов, как объекты в Фордо и Исфахане.

Bloomberg: США намеренно не целились по реакторам в Иране

Агентство Bloomberg ранее выступило со схожей оценкой, ссылаясь на спутниковые снимки и неназванных представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В пример приводятся видимые на снимках последствия атаки по объекту в Исфахане - три реактора на объекте остались невредимыми, хотя большинство крупных зданий вокруг разрушено.

В пользу этой оценки также говорит отсутствие всплеска показателей радиоактивности на всех трех объектах после атак, что произошло бы при повреждении реакторов, отмечают в МАГАТЭ. По мнению собеседников Bloomberg, подобная избирательность со стороны США была целенаправленной, однако возможные причины такого решения представители МАГАТЭ не привели.

Белый дом настаивает на том, что атака по Ирану достигла целей

Президент США Дональд Трамп оскорбительно высказался о СМИ, поставивших под сомнение успешность американской атаки по ядерным объектам в Иране. Он употребил в отношении таких СМИ слова "неудачники" и "мусор", заявив, что они должны извиниться перед пилотами самолетов, сбросивших бомбы на объекты в Иране, так как военные блестяще выполнили задание.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вторила своему начальнику - она назвала скептицизм СМИ "попыткой унизить президента" и "дискредитировать отважных летчиков". В посте в соцсети X Ливитт заявила, что CNN получила информацию от "анонимного неудачника низкого ранга в разведывательном сообществе". "Все знают, что происходит, когда вы сбрасываете четырнадцать бомб в 30 тысяч футов точно на цели: полное уничтожение", - написала чиновница.

В свою очередь Тегеран после атаки США заявил, что американские удары не помешали продолжению развития ядерной программы страны.

Война Израиля против Ирана

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, атаковав ядерные объекты, военные базы и личный состав иранской армии. Израильские власти объяснили свои атаки опасным приближением Тегерана к созданию ядерного оружия. Иран отверг обвинения в создании атомной бомбы и в ответ выпустил по Израилю сотни дронов и баллистических ракет.

В ночь на 22 июня в военный конфликт Израиля и Ирана вступили США. Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана. Бомбардировщики B-2 атаковали завод Фордо, предположительно, двенадцатью 13,6-тонными противобункерными бомбами, и еще две такие бомбы были сброшены на Натанз. С подводных лодок были запущены 30 ракет "Томагавк" по объектам в Натанзе и Исфахане. Трамп в обращении к нации заявил, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.

После ряда последовавших за этим обменов ударами Иран и Израиль сообщили о готовности перейти к режиму прекращения огня. Официально соглашение вступило в силу утром 24 июня, однако вскоре после этого Израиль заявил, что иранские силы запустили ракеты по стране, и пообещал жесткий ответ на это.