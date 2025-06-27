Трамп решил прекратить все торговые переговоры с Канадой

США больше не будут вести торговые переговоры с Канадой. Кроме того, Вашингтон введет пошлины на товары из соседней страны. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», — сообщил президент США.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что Оттава ввела налог на цифровые услуги в отношении американских технологических компаний, пояснил Трамп. Он отметил, что торговать с Канадой было крайне сложно и ранее, но последние действия канадских властей — «это прямое и вопиющее» нападение на США.

Американский лидер также обвинил Канаду в том, что она копирует действия Евросоюза, который сейчас обсуждает возможность введения такого налога в отношении Вашингтона.