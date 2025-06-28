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Трамп обозвал главу ФРС США упрямым ослом и тупицей 0 345

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Трамп обозвал главу ФРС США упрямым ослом и тупицей
ФОТО: Global Look Press

Трамп назвал главу ФРС США упрямым ослом и тупицей, и заявил, что был бы рад его отставке.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был бы рад уходу в отставку Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.

«Я был бы рад, если бы он ушел в отставку, если бы он захотел этого. Он проделал паршивую работу», — отметил глава Белого дома. Говоря о руководителе финансового регулятора, Трамп назвал его «упрямым ослом и тупицей», который годами совершает ошибки. Одной из них он считает высокую базовую процентную ставку.

Как уточнил президент, в качестве преемника Пауэлла он назовет того, кто будет снижать процентную ставку.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает «трех или четырех» кандидатов на замену Пауэллу.

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