Трамп ответил на данные о планах передать Ирану 30 млрд долларов

Трамп опроверг сообщение CNN о планах передать Ирану $30 млрд на мирный атом.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о планах американской администрации помочь Ирану в получении порядка 30 миллиардов долларов инвестиций на развитие мирной ядерной программы. Об этом он написал в социальной сети Truth Social
Трамп опроверг данные о планах передать Ирану средства на мирный атом и задался вопросом, «кто из лживых СМИ» об этом сообщил.
«Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить [меня]. Эти люди больны!» — ответил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что США обсуждают выделение Ирану 30 миллиардов долларов на мирную ядерную программу. Отмечается, что помощь будет представлена при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана
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