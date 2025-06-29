Почему Азербайджан начал ссориться с Россией

Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Об этом сообщает Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство.

«Отменяются культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими государственными и частными предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки», — заявили в Минкульте Азербайджана.

Людям, которые уже приобрели билеты на мероприятия, рекомендуется обратиться в пункты продаж или на онлайн-платформы для их возврата.

Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

Ранее Баку выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге.

Почему резко обострились отношения между Россией и Азербайджаном?

Между Москвой и Баку разгорается серьёзный скандал, пишет Страна.UA.

Он произошел после того, как в Екатеринбурге ФСБ арестовала азербайджанцев, которых, по официальной версии, подозревают в серии убийств и покушений в период с 2001 по 2011 год. Были задержаны почти 50 человек из диаспоры. Причем двое из них погибли. Их родственники заявляют о жестоких избиениях задержанных и издевательствах над ними. И говорят, что умершие погибли под пытками. Эта же версия является доминирующей и в Азербайджане. Более того, распространяется информация, что погибших не двое, а пятеро. Официально в РФ подтверждают гибель только двоих и говорят, что причины смерти устанавливаются.

По версии Следственного комитета РФ, в Екатеринбурге прошли мероприятия по «задержанию этнической банды», подозреваемой в организации убийств.

По предварительной информации, погибшие при задержании - Зияддин и Гусейн Сафаровы, представители влиятельной в среде азербайджанской диаспоры семьи.

МИД Азербайджана выразил России резкий протест, утверждая, что в ходе задержани двое азербайджанцев были убиты. Ведомство расценило действия российских силовиков как «насилие на этнической почве».

После этого минкульт Азербайджана отменил все мероприятия, ранее запланированные в стране при участии российских учреждений. Под запрет попали концерты, спектакли, выставки и фестивали.

Также отменён визит в Баку вице-премьера РФ.

Напомним, в декабре после крушения азербайджанского самолета в РФ, который, по наиболее распространённой версии, был сбит российской ПВО, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с рядом резких обвинений против Москвы, а в Баку закрыли филиал «Россотрудничества».

Затем тема довольно быстро затихла, но сейчас, после арестов и гибели азербайджанцев на Урале, началось новое обострение.

При этом, его причины принципиально отличаются от того, что было в декабре.

Тогда, очевидно, азербайджанский самолёт был сбит российской ПВО случайно - отражая атаку украинских беспилотников на Грозный.

Сейчас же действия российских силовиков носят демонстративный характер

Во-первых, повод для этих действий (убийство, совершенное в 2001 году) явно формальный для облавы такого масштаба.

Во-вторых, силовики действовали с демонстративной жестокостью. При этом, судя по всему, это не была инициатива «на местах», так как с момента смерти двух азербайджанцев нет даже обтекаемых обещаний российских властей «провести проверку законности действий сотрудников правоохранительных органов». И вообще нет практически никакой официальной реакции Москвы на обвинения в убийстве. Также за силовиков вступилась подконтрольная Кремлю сетка телеграмм-каналов, обрушившаяся с резкой критикой на Баку.

То есть, происходящее напоминает не эксцесс исполнителя, а показательные действия российских властей.

Какие могут быть их мотивы и цели?

Прежде всего, стоит отметить два факта.

Первый - Азербайджан, хотя внешне и не ведет откровенно враждебную по отношению к РФ политику, однако, в последнее время, очевидно от нее дистанцируется, время от времени жестко высказываясь в адрес Москвы. Что наиболее ярко выразилось после сбития самолёта. Очевидно, что Кремлю это вряд ли нравится.

Второе - в России азербайджанцы занимают очень серьёзные позиции в бизнесе, а также в криминальной иерархии.

Если сложить эти два факта вместе, то можно предположить, что Москва пытается использовать наличие богатой азербайджанской диаспоры в РФ как рычаг давления на Баку, с целью корректировки позиции азербайджанских властей, ставя их перед выбором: или меняйте курс, или крупнейшие бизнесмены-азербайджанцы в РФ будут «раскулачены», а их собственность уйдёт другим. Это также и сигнал представителям азербайджанской диаспоры внутри РФ, чтоб влияли в определенным направлении на Баку.

При этом для инициаторов «показательного выступления» против азербайджанцев на Урале любая реакция Баку будет в плюс. Даже если Алиев займёт в ответ жесткую позицию, это будет использовано для того, чтоб отобрать у бизнесменов-азербайджанцев их активы в РФ на многие миллиарды долларов.

Тут стоит сказать, что в России после 2022 года возник целый класс бенефициаров процесса перераспределения активов представителей «недружественных стран», которые были в РФ заблокированы после начала полномасштабной войны в Украине. Это связанные с Кремлем и силовиками российские бизнесмены. Поэтому для них очевидна выгода от того, что в число «недружественных» стран будет записан и Азербайджан, а активы азербайджанцев будут тем или иным образом «отжаты».

Правда, тут вопрос в том, что в ответ может (если захочет) предпринять Баку

Причем не в каком-либо символическом плане (типа демонстративного выхода из СНГ), а в плане нанесения РФ реального ущерба.

Азербайджан является важным партнером РФ по логистическим маршрутам. Правда, здесь зависимость и выгода обоюдная и неизвестно, кто от разрыва проектов потеряет больше (по трубе Баку-Новороссийск, например, в этом году планируется прокачать на экспорт 2,5 млн тонн азербайджанской нефти).

Азербайджан может попытаться раскачать ситуацию в приграничном Дагестане. Но неизвестно, есть ли у него такие возможности.

Своими рычагами влияния на РФ обладает ближайший партнер Баку президент Эрдоган. Турция играет большую роль в обходе россиянами санкций, является важным для России партнером по закупкам и транзиту энергоносителей. Но тут, опять же, выгода взаимная. Правда, Эрдоган, фактически контролируя новое правительство Сирии, может создать проблемы для российских баз, которые ещё остаются в этой стране.

Так или иначе, но, судя по всему, мы наблюдаем начало разворота политики РФ в отношении Азербайджана, которая выражается в попытке побудить Баку откорректировать свой курс (как минимум в плане прекращения публичной критики со стороны Баку в адрес России, но, возможно, и не только). И в ближайшее время мы увидим какая будет реакция на это президента Алиева.

Если накал страстей спадет - значит Баку и Москва смогли на неких условиях договориться. Если скандал будет раскручиваться и дальше, то это означает, что две страны могут перейти к открытой конфронтации. На данном этапе вряд ли речь идет о конфронтации военной, но разрыв связей может произойти по очень широкому спектру, полностью изменив характер российско-азербайджанских отношений.