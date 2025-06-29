Как война между Израилем и Ираном изменила баланс сил в регионе?

До мая, особенно после визита Трампа на Ближний Восток, надежды на присоединение Саудовской Аравии к "авраамским соглашениям" и нормализацию отношений с Израилем были высоки. Однако атаки ЦАХАЛ на военные и ядерные объекты в Иране, похоже, изменили мотивацию в Эр-Рияде.

Как сообщает The Wall Street Journal, на Ближнем Востоке происходят кардинальные перемены и формируется новый военный истеблишмент, однако эти изменения совсем не совпадают с ожиданиями американских и региональных лидеров.

До нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября Саудовская Аравия после многих лет сложных переговоров фактически была готова согласиться подписать договор о нормализации дипломатических отношений с Израилем.

С одной стороны, такое соглашение могло привести к консолидации израильско-арабской коалиции против Ирана и предоставления США гарантий безопасности Саудовской Аравии, с другой, открыть путь к признанию Израиля в арабском и исламском мире.

Однако нападение Израиля на Иран за 12 дней полностью перевернуло ситуацию.

После терактов 7 октября 2023 года Израиль начал масштабную военную кампанию против ХАМАС, затем против «Хезболлах», способствовал падению режима Башара Асада в Сирии, позже нанес удары по хуситам в Йемене и, наконец, атаковал на Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил о создании нового Ближнего Востока.

Эксперт по Ближнему Востоку, старший научный сотрудник Парижского института международных и стратегических отношений Дидье Бийон сказал в беседе с Euronews: "Если новый Ближний Восток, обещанный господином Нетаньяху, — это Ближний Восток под прикрытием Израиля и регион, где все проблемы и вызовы решаются военным путем, это будет очень печально и не привнесет ничего нового".

Администрация президента Дональда Трампа и правительство Израиля объявили, что намерены вновь работать над нормализацией отношений с Саудовской Аравией.

Однако после атак ЦАХАЛ на Иран напряженность в отношениях с Тель-Авивом, похоже, лишь усилилась. Эр-Рияду нужно время, чтобы изучить последствия новой реальности: военного и разведывательного превосходства Израиля в регионе.

Кроме того, лидеры стран Персидского залива опасаются, что их инвестиции в отношения с Вашингтоном, включая щедрую встречу президента США Дональда Трампа в эти страны в прошлом месяце, не приведут к ощутимым результатам. Поддержка Трампом действий Израиля и угрозы иранского лидера Али Хаменеи заставили лидеров арабских государств Персидского залива серьезно обеспокоиться вероятностью более масштабной войны на Ближнем Востоке.

В конечном итоге Трамп принял решение об ограниченных американских ударах по иранским ядерным объектам, а затем выступил посредником в достижении прекращения огня. По его словам, он даже остановил последнюю атаку Израиля.

Широкомасштабной региональной войны не случилось, однако лидеры стран Персидского залива переоценивают ситуацию, прежде чем принимать какие-либо меры.

"Все изменилось", — сказал профессор Кувейтского университета и эксперт по вопросам Персидского залива исследовательского института Чатем-хаус Бадр ас-Саиф.

Разрыв в вооруженных силах и разведке Израиля и озабоченность арабских государств

Используя перемирие между Ираном и Израилем, чтобы убедить большее число стран установить дипломатические отношения с Тель-Авивом, Трамп намерен продлить действие "соглашений Авраама", которые он подписал в свой первый срок с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

В среду специальный посланник Дональда Трампа по делам Ближнего Востока Стив Уиткоф заявил: "Одна из ключевых целей президента — расширить "соглашения Авраама", чтобы к ним присоединилось больше стран, и мы работаем над этим. Мы надеемся на нормализацию отношений между рядом государств, которые, возможно, никто и не предполагал, что однажды заключат такое соглашение", — сказал он.

Однако прогресс в нормализации отношений между странами Персидского залива и Израилем по-прежнему сопряжен с серьезными препятствиями. Саудовская Аравия прямо заявила, что не будет присоединяться к соглашениям до окончания войны в секторе Газа. Эр-Рияд также хочет найти надежный путь к созданию палестинского государства, что Израиль категорически отвергает.

Говоря об установлении дипломатических отношений с Израилем, саудовский чиновник сказал: "Это требует больших усилий, и в настоящее время условия неадекватны. Нашим приоритетом является создание государства Палестина, а не угроза со стороны Ирана".

Меняющийся геополитический баланс, происходящий на Ближнем Востоке, усложняет этот процесс. Член палаты представителей США Зак Нанн от Республиканской партии заявил, что израильские военные и разведывательные операции против Ирана и "Хезболлах" запугивают арабские страны.

"Они обеспокоены будущими действиями Израиля, которые, с одной стороны, они не поддерживают, а с другой стороны, не могут повлиять. Израиль стал жертвой собственной виктимизации", - сказал Нанн.

В последние годы сотрудничество с Израилем по сдерживанию Ирана стало более привлекательным для некоторых арабских стран. Израиль и страны Персидского залива оказались под прицелом иранских ракет, а поддержка Тегераном вооруженных группировок на Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке, Бахрейне и Йемене угрожает безопасности Израиля и многих арабских стран.

Арабские государства Персидского залива неоднократно подвергались атакам со стороны Ирана и его союзников. Саудовская Аравия считает Иран ответственным за нападение беспилотников и ракет на два крупнейших нефтяных объекта этой страны в 2019 году. Йеменские хуситы неоднократно наносили удары по южным саудовским городам и Эр-Рияду.

Саудовская Аравия и ОАЭ пытались достичь соглашения с Ираном в 2023 году с целью ослабления напряженности при посредничестве Китая.

Хотя страны Персидского залива рады ослаблению Ирана, это напомнило им о падении режима Саддама Хусейна в Ираке и последовавшем за этим хаосе.

"Действительно, поначалу некоторые арабские страны были почти удовлетворены ослаблением Тегерана", - говорит Дидье Бийон. - Но в то же время они в ужасе от хаоса, который может произойти в Иране. Потому что, честно говоря, арабские страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и другие, нуждаются в стабильности. В результате они с большой обеспокоенностью смотрят на Иран".

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по внешней политике во время визита в Тегеран в марте передал письмо Дональду Трампу, а младший брат Мохаммеда бен Салмана также встретился с Али Хаменеи в апреле, чтобы заверить его в том, что Эр-Рияд выступает против военных действий против ядерной программы Ирана.

Попытки Саудовской Аравии сохранить ирано-американский дипломатический путь в конечном итоге не увенчались успехом, и 13 июня между Израилем и Ираном разразился конфликт.

По словам официальных лиц стран Персидского залива, они обратились к Вашингтону с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы остановить атаки, и сначала получили заверения в том, что Соединенные Штаты не присоединятся к этим атакам.

Мария Фантаппи, директор программы по Ближнему Востоку и Африке в итальянском аналитическом центре международных отношений считает, что Саудовская Аравия, получившая выгоду от усиления давления США и Израиля на Тегеран, теперь обеспокоена тем, что станет жертвой нового порядка в регионе.

Страны Персидского залива расценили нападения Израиля на Иран как нарушение иранского суверенитета. Они использовали аналогичную лексику после ударов США, но скорректировали свои заявления так, чтобы не спровоцировать непредсказуемого американского президента.

Они выступили с единым призывом к сдержанности и деэскалации, чтобы проложить путь к прекращению огня после нападения Ирана на американскую базу в Катаре в понедельник.

"Израильско-иранская война противоречит региональному порядку, который пытаются установить страны Персидского залива", - говорится в заявлении. - Нашим приоритетом является экономическое процветание, а не конфликты.