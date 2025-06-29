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Сын Трампа высказался о возможности стать президентом США 0 373

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Сын Трампа высказался о возможности стать президентом США
ФОТО: Global Look Press

Сын Трампа Эрик не исключил возможности стать следующим президентом США.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп высказался о возможности стать следующим главой государства. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, он не исключает такого развития событий. Вице-президент Trump Organization отметил, что члены семьи Трампа могли бы основать политическую династию.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Если бы ответ был "да", политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы [стать президентом США]», — сказал он.

Ранее свое участие в будущих выборах президента США допустил другой сын Трампа — Дональд Трамп-младший. «Может быть, однажды», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

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#дональд трамп
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